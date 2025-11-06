Critican a Antonela Roccuzzo, esposa de Messi, por no hablar inglés al ser ‘entrevistada’ por un influencer

Esta semana se hizo viral un video en el que aparece Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, quien fue abordada por un influencer que no sabía quién era y que le preguntó sobre el reloj que llevaba puesto.

La argentina estaba en una cancha de pádel en Miami con unas amigas luego de grabar una promoción para Tiffany, cuando un personaje de nombre Ziv Tamir, reconocido por su contenido enfocado en joyas y accesorios de lujo, la abordó y le cuestionó si su reloj era de la marca mencionada.

Ella se mostró sorprendida por las preguntas en inglés que le realizó Tamir y volteó a ver a una de sus acompañantes para que le confirmara a qué se refería; sin embargo, resultó evidente que entendió de qué se trataban los cuestionamientos, pues accedió a mostrar el reloj para la transmisión en vivo que se estaba realizando.

Posteriormente, cuando el hombre le preguntó a qué se dedicaba, respondió con un “oh, really?” (“¿en serio?”) , y tras volver a intercambiar unas palabras con su amiga puso fin a la charla con un “ok”, el pulgar levantado y una sonrisa.

antonella no entendía un pomo lo que le estaba diciendo el gringo pero ella tirando rostro la amo pic.twitter.com/7rXpHIRXje — ؘjuandi (@poxelse) November 4, 2025

El breve video de 25 segundos se hizo viral en las redes sociales y fue replicado como nota en medios internacionales desatando un debate: ¿Antonela Roccuzzo habla o no inglés?

Una usuaria en X (@aguusmood) cuestionó que la esposa de Messi no esté preparada, publicación que generó controversia.

“Cómo desperdician estas chicas el privilegio que tienen para formarse aunque sea estudiando idiomas (encima inglés, el idioma más fácil) y poder relacionarse con los ciudadanos del país al que van, es una cosa que nunca voy a entender, muy superficial todo”, escribió.

La crítica recibió miles de respuestas, algunas en defensa de Antonela que aseguraron que no era necesario que aprendiera inglés porque es una mujer muy exitosa, y otras que aclararon que sí habla el idioma.

Lo cierto es que Roccuzzo suele mantener un perfil bajo, ha dado muy pocas entrevistas –alguna de ellas en inglés–, además de que ha hecho comerciales en los que también interactuó en dicho idioma, y en redes sociales ha compartido fotografías de libros que lee escritos en inglés.

En conclusión, de acuerdo con lo que se conoce públicamente y con reportes de medios especializados en ‘la nota rosa’, la rosarina sí habla inglés y hasta un poco de francés luego de que estudió durante los dos años en los que Messi jugó para el París Saint-Germain (PSG).

Con información de Latinus