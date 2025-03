Cristiano Ronaldo no viaja a Irán con su equipo por presunto riesgo de recibir 99 latigazos tras abrazar a una mujer de aquel país

El delantero portugués Cristiano Ronaldo no fui incluido en la lista de convocados del Al Nassr de Arabia Saudita que viajó a Irán para disputar el juego de ida los Octavos de Final de la Champions de Asia ante el Esteghlal.

De acuerdo con versiones de distintos medios internacionales, el motivo de esta decisión es que el histórico goleador tendría una condena pendiente de 99 latigazos en Irán luego de que en una visita a aquel país en 2023 besó en la cabeza y abrazó a la artista iraní Fatemeh Hamami.

Durante su estancia en Irán, Cristiano conoció a Hamami, una artista discapacitada que pinta retratos de personajes famosos, entre ellos el del futbolista, quien como gesto de agradecimiento la abrazó y la besó en la cabeza, lo cual puede considerarse adulterio en Irán.

Pese a que esta versión circuló con fuerza tanto en la prensa local como internacional, la embajada de Irán en España calificó la noticia como «completamente falsa«. En un comunicado manifestó que Ronaldo fue recibido con gran entusiasmo en 2023 y que su gesto con la pintora fue apreciado por el público y las autoridades deportivas del país.

La verdadera razón por la que el crack portugués no estará en Irán responde a temas de seguridad, ya que el Al Nassr no se fía de las “circunstancias especiales” que genera el viaje y por ello se tomó la decisión de que no acompañara al equipo.

Con información de Latinus