¡Con un golazo de tijera! FC Juárez gana al Pachuca y obtiene el primer boleto de su historia a la Liguilla

Madson Monteiro abrió así el marcador.Créditos: @fcjuarezoficial
lunes, noviembre 24, 2025

Los Bravos tuvieron un buen primer tiempo y les alcanzó para imponerse ante su gente a los Tuzos y colarse a la Fiesta Grande (2-1) .

FC Juárez obtuvo el último boleto a la Liguilla del Apertura 2025 y el primero de su historia, luego de vencer 3-1 este domingo al Pachuca en juego decisivo de Play-In, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Los Bravos tuvieron un buen primer tiempo y les alcanzó para imponerse ante su gente a los Tuzos.

El brasileño Madson Monteiro abrió la cuenta al cuarto de hora con un espectacular remate de tijera a puerta que contó con un desvío rival antes de colarse a las redes.

Y al 38′, los localea ampliaron la ventaja con un zurdazo quemante en el área del ‘puma’ panameño José Luis Rodríguez.

Los hidalguenses no se rindieron y al 45’+1 descontaron con un derechazo cruzado del venezolano Jhonder Cádiz que superó la estirada de Jurado.

El segundo tiempo reanudó con un trámite parejo.

Los visitantes lo intentaron, pero al 68′ cavaron se complicaron tras la expulsión de Brian García.

Juárez no podía anotar el tanto de la tranquilidad, pero se defendió con solvencia para sostener la victoria que los clasificó como octavos generales, de tal modo que enfrentarán en Cuartos de Final al campeón y superlíder Toluca.

Con información de Latinus

