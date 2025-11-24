¡Con un golazo de tijera! FC Juárez gana al Pachuca y obtiene el primer boleto de su historia a la Liguilla

FC Juárez obtuvo el último boleto a la Liguilla del Apertura 2025 y el primero de su historia, luego de vencer 3-1 este domingo al Pachuca en juego decisivo de Play-In, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

Los Bravos tuvieron un buen primer tiempo y les alcanzó para imponerse ante su gente a los Tuzos.

El brasileño Madson Monteiro abrió la cuenta al cuarto de hora con un espectacular remate de tijera a puerta que contó con un desvío rival antes de colarse a las redes.

Y al 38′, los localea ampliaron la ventaja con un zurdazo quemante en el área del ‘puma’ panameño José Luis Rodríguez.