Con todo y Messi: Inter Miami es goleado con manita en casa por un Chicago que anduvo ‘en fuego’

Con todo y Lionel Messi, que no tuvo su mejor partido, el Inter Miami fue goleado este martes en su estadio por el Chicago Fire en partido de la MLS (3-5).

Apenas al minuto 11, los locales se vieron en desventaja en Chase Stadium cuando Dje D’avilla puso al frente a la visita, que pasada la media hora aumentó la cuenta con un remate de Jonathan Dean.

El argentino Tomás Avilés descontó al 39′ para las Garzas, pero al 43′, Kouamé hizo el 1-3 para los de la Ciudad de los Vientos.

En la segunda mitad, los anfitriones adelantaron las líneas y se acercaron con un tanto de Luis Suárez a pase de Baltasar Rodríguez al 57′.

El propio delantero uruguayo le puso ‘garra’ y niveló el marcador al 74′ con un buen remate esquinado tras la asistencia de Jordi Alba.