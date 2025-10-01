18.1 C
San Luis Potosí
Con todo y Messi: Inter Miami es goleado con manita en casa por un Chicago que anduvo ‘en fuego’

By Agencias
Messi, tras una ocasión fallada.Créditos: Reuters
martes, septiembre 30, 2025

El Fire venció 3-5 a las Garzas, que habían igualado a tres tantos con doblete de Luis Suárez; Leo esta vez no pesó.

Con todo y Lionel Messi, que no tuvo su mejor partido, el Inter Miami fue goleado este martes en su estadio por el Chicago Fire en partido de la MLS (3-5).

Apenas al minuto 11, los locales se vieron en desventaja en Chase Stadium cuando Dje D’avilla puso al frente a la visita, que pasada la media hora aumentó la cuenta con un remate de Jonathan Dean.

El argentino Tomás Avilés descontó al 39′ para las Garzas, pero al 43′, Kouamé hizo el 1-3 para los de la Ciudad de los Vientos.

En la segunda mitad, los anfitriones adelantaron las líneas y se acercaron con un tanto de Luis Suárez a pase de Baltasar Rodríguez al 57′.

El propio delantero uruguayo le puso ‘garra’ y niveló el marcador al 74′ con un buen remate esquinado tras la asistencia de Jordi Alba.

Parecía que se venía la remontada interista comandada por Messi, pero el ’10’ fue anulado y su rival liquidó la batalla en dos con anotaciones de Justin Reynolds y un golazo al ángulo de Brian Gutiérrez, al 80′ y 83′, respectivamente.

Con información de Latinus
