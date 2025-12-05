Con la misma fórmula que al América: Monterrey vence al Toluca en la Semifinal de Ida con un cabezazo de Berterame

La primera mitad fue cerrada, con pocas oportunidades claras.
Parecía que como en CU, el primer tiempo en la Sultana del Norte acabaría sin goles, aunque al 39′, los locales pegaron primero con la misma fórmula que ante el América: llegada de Berterame a segundo palo y cabezazo a las redes, esta vez a centro largo del ‘Tecatito’ Corona.
En la segunda mitad, el campeón se soltó, dispuesto a igualar la contienda. De inmediato avisó con una pisada fuerte en el área enemiga de Barbosa que acabó con una volea de Helinho a un costado de la portería defendida por Cárdenas.
Luego hubo otra llegada de Castro con un centro raso que por cenímetros no pudo rematar el goleador Paulinho.
Antonio Mohamed ‘arriesgó’ en busca del empate, dando entrada a Jesús Ángulo por el ‘Pollo’ Briseño, es decir, un enganche por un central.
Los escarlata encimaron, en la recta final fueron un vendaval de llegadas a la meta del ‘Mochis’ Cárdenas, que entre buenas intervenciones y suerte, como un obús de Marcel Ruiz al poste y luego una salvada sobre la línea de Chávez, colgó el cero.|