Con la misma fórmula que al América: Monterrey vence al Toluca en la Semifinal de Ida con un cabezazo de Berterame

Monterrey venció 1-0 al Toluca en la Semifinal de Ida del Apertura 2025, disputada en el Estadio BBVA.

La primera mitad fue cerrada, con pocas oportunidades claras.

Parecía que como en CU, el primer tiempo en la Sultana del Norte acabaría sin goles, aunque al 39′, los locales pegaron primero con la misma fórmula que ante el América: llegada de Berterame a segundo palo y cabezazo a las redes, esta vez a centro largo del ‘Tecatito’ Corona.

En la segunda mitad, el campeón se soltó, dispuesto a igualar la contienda. De inmediato avisó con una pisada fuerte en el área enemiga de Barbosa que acabó con una volea de Helinho a un costado de la portería defendida por Cárdenas.