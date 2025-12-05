16.2 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

Con la misma fórmula que al América: Monterrey vence al Toluca en la Semifinal de Ida con un cabezazo de Berterame

By Agencias
54
'Berte' remata para anotar. Créditos: @Rayados
viernes, diciembre 5, 2025

Rayados sufrió el acoso del campeón en el segundo tiempo y triunfó gracias una buena actuación de su portero Luis Cárdenas y a la suerte (1-0).

‘Berte’ remata para anotar.Créditos: @Rayados

Monterrey venció 1-0 al Toluca en la Semifinal de Ida del Apertura 2025, disputada en el Estadio BBVA.

La primera mitad fue cerrada, con pocas oportunidades claras.

Parecía que como en CU, el primer tiempo en la Sultana del Norte acabaría sin goles, aunque al 39′, los locales pegaron primero con la misma fórmula que ante el América: llegada de Berterame a segundo palo y cabezazo a las redes, esta vez a centro largo del ‘Tecatito’ Corona.

En la segunda mitad, el campeón se soltó, dispuesto a igualar la contienda. De inmediato avisó con una pisada fuerte en el área enemiga de Barbosa que acabó con una volea de Helinho a un costado de la portería defendida por Cárdenas.

Luego hubo otra llegada de Castro con un centro raso que por cenímetros no pudo rematar el goleador Paulinho.

Antonio Mohamed ‘arriesgó’ en busca del empate, dando entrada a Jesús Ángulo por el ‘Pollo’ Briseño, es decir, un enganche por un central.

Los escarlata encimaron, en la recta final fueron un vendaval de llegadas a la meta del ‘Mochis’ Cárdenas, que entre buenas intervenciones y suerte, como un obús de Marcel Ruiz al poste y luego una salvada sobre la línea de Chávez, colgó el cero.|

Artículo anterior
SAN LUIS AVANZA CON EL NUEVO AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO
Artículo siguiente
Inicia mantenimiento de uno de los viveros del Ayuntamiento de SLP
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.