COBERTURA TOTAL EN EL OPERATIVO “ESTADIO SEGURO” EN SAN LUIS POTOSÍ

-Atlético de San Luis recibe la visita de Xolos de Tijuana este domingo a las 19:00 horas.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, definió el Plan de Operaciones “Estadio Seguro”, el cual será implementado como parte de la Jornada 8 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX en el juego del Atlético de San Luis contra Xolos de Tijuana.

El partido se efectuará este domingo 14 de septiembre a las 19:00 horas, por lo cual la SSPCE estableció que para garantizar la seguridad antes, durante y después del evento, se contará con la participación de fuerzas de seguridad estatales y municipales, la Fiscalía General del Estado (FGE), personal de protección civil, cuerpos de rescate, servicios de emergencias y seguridad privada. Todas estas instancias se encuentran listas para atender cualquier eventualidad, incluyendo el monitoreo de las cámaras de videovigilancia que realiza el personal especializado del C5i2.

La planeación y organización de este operativo se realizó en una reunión encabezada por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández y en dicha reunión participaron titulares y representantes de las instituciones responsables de la seguridad y procuración de justicia. Entre los acuerdos principales, se establecieron estrategias como el seguimiento y monitoreo constante a través de cámaras de videovigilancia.

El plan de operaciones contará con la participación de aproximadamente 600 efectivos distribuidos entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Protección Civil, paramédicos, autoridades municipales, cuerpos de rescate y personal de seguridad privada, que tienen la misión de mantener el orden y la tranquilidad durante la realización del evento deportivo.