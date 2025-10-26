14.2 C
San Luis Potosí
type here...
DEPORTES

¡Clásico ardiente! Real Madrid supera al Barça en un partidazo y escapa en el liderato de LaLiga

By Agencias
103
lunes, octubre 27, 2025
spot_img

Con goles de Mbappé y Bellingham los merengues se impusieron 2-1 al los azulgrana en un partido lleno de emociones, polémica arbitral y bronca.

Real Madrid conquistó (2-1) un Clásico caliente y trepidante ante el Barcelona para reafirmarse en el liderato de LaLiga con cinco puntos por delante del odiado rival.

Fue un primer tiempo en el que el conjunto merengue se mostró arrollador al salir con todo al ataque desde los primeros minutos en los que se presentaron dos jugadas muy polémicas.

Un penalti que le habían marcado a favor a Vinícius por falta de Lamine Yamal que se revirtió y se señaló que el infractor fue el brasileño, y un gol anulado a Mbappé por fuera de juego milimétrico.

Fue cuestión de tiempo para que los blancos reflejaran su superioridad y Mbappé sentenció el 1-0, esta vez sin fuera de lugar tras un gran pase de Bellingham.

Pese a que el dominio local era abrumador, el Barça maximizó una de sus pocas oportunidades y Fermín López firmó el empate 1-1 luego de un servicio de Rashford.

Antes del descanso Jude Bellingham apareció solo en el área chica para únicamente empujar el balón al fondo y poner el 2-1 que le daba cierta justicia al marcador.

Image

En el arranque del segundo tiempo se presentó una nueva polémica arbitral: le señalaron un penalti a Eric García, quien se barrió y en el césped el balón le tocó el balón en la mano.

Mbappé disparó y el portero azulgrana Szczesny hizo una gran atajada para mantener con vida al Barça al evitar el tercero.

El resto de los minutos fue un ir y venir sin que el real Madrid pudiera liquidar el juego con otra anotación y un visitante inoperante sin generar oportunidades claras, en gran medida porque Pedri y Lamine Yamal estuvieron apagados.

Con la victoria los merengues escapan a cinco puntos en el liderato de la clasificación.

Con información de Latinus

Artículo anterior
Manuel Lapuente, el padre del más grande milagro del fútbol mexicano
Artículo siguiente
EE.UU. despliega un destructor en Trinidad y Tobago
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.