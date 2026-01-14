16.1 C
San Luis Potosí
Chivas vence sobre la hora a FC Juárez en la frontera y es líder general en solitario

Los rojiblancos festejan su agónica y decisiva anotación. Créditos: @LigaBBVAMX
miércoles, enero 14, 2026

Los tapatíos fueron mejores en el segundo tiempo y consiguieron el tanto del triunfo en tiempo de compensación a través de Yael Padilla (0-1).

Chivas ganó 0-1 este martes por la noche en su visita a FC Juárez en duelo de la Jornada 2, disputado en el Estadio Olímpico Benito Juárez.

La primera mitad fue espesa, cerrada, con escasas aproximaciones en los marcos.

El Guadalajara pudo adelantarse en la recta final con un polémico penalti que señaló Adonai Escobedo por una falta de Moisés Mosquera sobre Armando González; no obstante, el VAR le avisó al árbitro que ‘La Hormiga’ estaba en offside al momento de recibir el pase.

El segundo tiempo mejoró en cuanto a emociones.

El Rebaño se soltó y acarició la anotación en un par de ocasiones, aunque Sebastián Jurado estuvo atinado bajo los tres palos tras remates de Brian Gutiérrez que sacó volando a media altura y otro abajo con buenos reflejos, luego de un cabezazo del ‘Cotorro’ González.

Los fronterzos inquietaron al ‘Tala’ Rangel con un testarazo en el área que salió ligeramente desviado del poste izquierdo.

El reloj se consumía y parecía que ya no había para más, pero en tiempo de compensación (90’+4), Yael Padilla, quien había ingresado de cambio, remató de zurda cruzado en el área para vencer a Jurado y mandar el balón a las redes.

Los de Gabriel Milito son líderes en solitario con seis puntos.

Con información de Latin Us
