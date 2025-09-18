Chivas se estrella contra Nahuel Guzmán, que ataja un penalti y le da el empate a Tigres en el Akron

Chivas perdonó a los Tigres de la UANL, que contaron con la figura del portero argentino Nahuel Guzmán para empatar 0-0 este miércoles en el Estadio Akron en juego pendiente de la Jornada 1 del Apertura 2025.

El primer tiempo fue cerrado, escaso de oportunidades claras, pese a que la cancha lució en buen estado tras la ‘tromba’ que cayó en Guadalajara y que retrasó el inicio del juego.

Los locales avisaron con un zurdazo cruzado del ‘Cotorro’ González que se fue desviado de la portería felina, mientras que la visita no generó peligro.

El 0-0 quedó sellado para ir al descanso.

Gabriel Milito movió sus piezas y dio entrada a Armando González para el segundo tiempo. De inmediato, la ‘Hormiga’ empezó a desequilibrar y pudo abrir en dos ocasiones casi seguidas.

Primero falló un mano a mano contra Nahuel Guzmán, quien salvó con un manotazo. Tras el tiro de esquina, el delantero rojiblanco reventó el travesaño con una volea.

No obstante, al 63′, González provocó un penalti por mano de Javier Aquino. Luis Romo dejó a Efraín Álvarez que cobrara, pero el zurdo desperdició la oportunidad, pues Nahuel agigantó su figura al desvíar el obús a media altura y hacia su izquierda.

¡Un portero que impone! 😤🐯 Aficionados de los @TigresOficial, aquí está el atajadón de Nahuel Guzmán en el penal.#LaLigaDeLaAfición✨ | #J1 | #AP25 pic.twitter.com/MCtZEeXIuw — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 18, 2025

Poco después, Ángel Correa exigió al ‘Tala’ Rangel con un par de remates rasos a los que tuvo que recostar el guardameta para salvar su arco.

ENTRA ‘CHICHARITO’

Milito realizó otro doble movimiento en busca del gol de la victoria, ingrsando a Javier Hernández y a Richard Ledezma.

El Rebaño lo siguió intentando, pero Tigres cerró los espacios para salir con un punto del Akron, de la mano de su controversial arquero. Los tapatíos llegaron a ocho puntos que los tienen en la undécima posición, mientras que los de San Nicolás de los Garza son quintos con 15 unidades.

Con información de Latinus