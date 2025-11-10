‘Chicharito’ se quita el peso de nueve meses sin gol y dedica mensaje que sonó a despedida de Chivas: “Me fui con el corazón lleno y el alma agradecida”

Armando González (izq.) felicita a Javier Hernández por su gol ante Rayados. Créditos: EFE

Desde el 26 de febrero Javier Hernández no anotaba un gol en partido oficial de las Chivas. Se reencontró con las redes enemigas para moldear el triunfo de 4-2 ante Rayados en la última jornada de la fase regular del Apertura 2025.

El momento fue tan emotivo para el ‘Chicharito’ que terminó por llorar durante la celebración, además de que besó el escudo del Rebaño Sagrado cuando se dirigía a la media cancha. Tras analizar ese instante de gozo, Javier compartió su sentir a través de su cuenta de Instagram.

“Ayer me fui con el corazón lleno y el alma agradecida. Qué honor compartir este camino con hombres tan grandes dentro y fuera de la cancha. Se viene lo mejor…”, posteó Hernández junto con el video de su gol y la cuenta del Rebaño le contestó en los comentarios: “¡Te amo, Chicharito! ¡Eres el mejor!”.

Muchos seguidores del conjunto rojiblanco interpretaron este mensaje como un posible adiós de la leyenda rojiblanca. A pesar de que Chivas calificó de forma directa a la Liguilla, el ‘Chicharito’ es la tercera opción en la delantera detrás del titular Armando ‘La Hormiga’ González, campeón de goleo con 12 goles, además del suplente Alan Pulido.

Lo cierto es que Hernández logró su primer gol de la temporada tras rematar picado de cabeza un servicio preciso de Miguel Gómez por la derecha, el portero Santiago Mele alcanzó a manotear el envío de Javier, pero lo rebotó contra el poste y el balón le pegó en el cuerpo para introducirse en su propio arco.