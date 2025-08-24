Checo Pérez y el fin de su “largo verano”: En 2026 volverá a la Fórmula Uno como piloto estelar de Cadillac

Hace unos días, el piloto mexicano Sergio Pérez compartió a través de sus redes sociales una serie de imágenes de sus vacaciones y descanso con la familia durante los meses recientes.

“No sabía que los veranos eran tan largos”, escribió el tapatío acompañando su publicación con un emoji de risas. Pues bien, parece que su primer verano largo luego de 14 años ininterrumpidos en la Fórmula Uno será el único por el momento.

Es un hecho que Checo volverá a la gran carpa en 2026 y lo hará como piloto estelar de la nueva escudería, Cadillac.

Este fin de semana trascendió que el tapatío cerró su acuerdo con el equipo estadounidense que debutará en la máxima categoría del automovilismo la próxima temporada, el cual le asegura al menos dos años de contrato.

Se estima que el anuncio oficial por parte de Cadillac se hará en los próximos días, antes o durante el Gran Premio de los Países Bajos que se celebrará entre el 29 y 31 de agosto.

Según pudo conocerse, incluso de última hora la escudería Alpine le hizo una oferta a Checo para que ocupara el asiento del argentino Franco Colapinto, pero el mexicano ya tenía muy avanzado el convenio con Cadillac.

Checo se tomó un año sabático luego de que en diciembre pasado quedó fuera de Red Bull Racing tras una mala temporada.

Debutó con Sauber en 2011, y desde entonces ha competido para McLaren, Force India, Racing Point y Red Bull a lo largo de 14 temporadas, en las cuales ha arrancado en 281 Grandes Premios, conseguido seis victorias, tres pole positions y el subcampeonato mundial de pilotos en 2023, además de ayudar a obtener los títulos de Constructores en 2022 y 2023.

Cadillac, cuyo team principal es Graeme Lowden, afrontará su temporada de debut con dos pilotos de experiencia –Pérez y Valtteri Bottas– y con unidades de potencia proporcionadas por Ferrari.

Con información de Latinus