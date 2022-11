Checo Pérez asegura que prefiere más carreras en Latinoamérica que dos Grandes Premios en México

Sergio Pérez ha declarado su gusto y satisfacción por correr el Gran Premio de México, en los que ostenta dos terceros lugares consecutivos; sin embargo, el piloto tapatío indicó que prefiere más Fórmula Uno en Latinoamérica que la posibilidad hipotética de otra carrera en su país natal.

“Más que otro Gran Premio en México otro me gustaría llegar a otros países de Latinoamérica”, detalló el conductor de Red Bull durante la presentación del casco de Black Panther que utilizará en el GP de Brasil el próximo domingo.

En ese tono, Checo agregó que le gustaría correr en países como Colombia o Argentina.

“Siento un gran compromiso y me encantaría correr en Colombia o Argentina. Muchos países que me encantaría visitar y llevar la Fórmula 1. Al menos tenemos el Gran Premio de México. Tuve un showrun y es increíble. Me gustaría ir a otras partes del continente americano”, puntualizó.

No obstante, las palabras de Pérez Mendoza ‘chocan’ con las intenciones de su Padre, Antonio Pérez Garibay, quien impulsa junto a otros empresarios la idea de cristalizar el Gran Premio de Cancún en la máxima categoría del automovilismo.

