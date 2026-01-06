16.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

‘Checo’ Pérez afirma que ser compañero de Verstappen es el peor trabajo de la F1

By Agencias
97
Stavelot (Belgium), 27/07/2024.- Red Bull Racing drivers Sergio Perez of Mexico(L) and Max Verstappen of Netherlands (R) talk after the Qualifying for the Formula One Belgian Grand Prix, in Stavelot, Belgium, 27 July 2024. The Formula 1 Belgian Grand Prix is held on the Circuit de Spa-Francorchamps racetrack on 28 July 2024. (Fórmula Uno, Bélgica, Países Bajos; Holanda) EFE/EPA/OLIVIER MATTHYS
spot_img
lunes, enero 5, 2026

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez habló en un podcast sobre lo difícil que fue ser compañero de Max Verstappen en Red Bull

Sergio Checo Pérez, piloto mexicano de la nueva escudería Cadillac de la Fórmula Uno (F1), afirmó que ser compañero del neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, es el peor trabajo que existe en la categoría principal del automovilismo mundial.

“Estaba en el mejor equipo, pero era una escudería complicada, porque ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula Uno; yo sabía a lo que me enfrentaba, ya que ese proyecto está hecho para Max”, aseveró a través de Cracks Podcast.

Pérez entró en detalles de cómo Christian Horner, exdirector de Red Bull, le aclaró la prioridad que la escudería austríaca tenía para Verstappen.

“La primera vez que me siento con Christian me dice: ‘Vamos a correr con dos coches porque tenemos que correr con dos coches, pero este proyecto fue creado para Max, él es nuestro talento’. En Red Bull todo era un problema, si era más rápido que Max era un problema, se creaba un ambiente muy tenso si yo era más rápido”, explicó.

A pesar de estos problemas, en los cuatro años que Checo estuvo en Red Bull, obtuvo un segundo lugar en el campeonato de pilotos, un tercer puesto, un par de cuartos lugares y se despidió, en 2024, con un octavo lugar.

El piloto de 35 años también desveló la manera en que perdía el control de su monoplaza cada vez que se mostraba más veloz que el Verstappen.

“En 2023, empiezo a pelear el campeonato con Max. Gana él una carrera, yo otra, él una y yo otra. Estábamos muy parejos. Cuando llegamos a Barcelona de estar peleando un segundo por vuelta ya estaba más lento, o sea, ya no controlaba yo el coche”, subrayó.

Para la temporada 2026 de Fórmula Uno, Checo Pérez será uno de los pilotos de la escudería Cadillac, que debutará en el circuito, una experiencia para la que espera aplicar todo lo aprendido con Red Bull.

“Aprendí mucho en Red Bull. Aprendí a valorarme en las circunstancias en las que estaba, a sacarle el mayor provecho posible a todo”, concluyó.

Con información de EFE

Artículo anterior
Marco Rubio, Pete Hegseth y Stephen Miller coordinarán la transición en Venezuela, anuncia Trump
Artículo siguiente
Ráfagas “tierra aire” contra supuestos drones norteamericanos hace unos minutos
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.