Carapaz incendia el Giro de Italia y pone contra las cuerdas al mexicano Del Toro

Un ataque fulminante del ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education) en la subida de San Valentino puso contra las cuerdas a la maglia rosa, el mexicano Isaac del Toro, apretó la general y abrió un pronóstico que parecía cantado tras el abandono del esloveno Primoz Roglic y la eliminación del español Juan Ayuso.

La fiesta por la etapa la disfrutaron los italianos Christian Scaroni y Lorenzo Fortunato, ambos del Astana, quienes entraron en meta de la mano tras una escapada eterna. Cruzaron la línea con un tiempo de 5h.35.05, a una media de 36,3 km/hora en la jornada reina, muy dura, con cerca de cuatro mil 800 metros de desnivel.

La tercera plaza fue para Giulio Pellizzari (Red Bull), a 55 segundos, y la cuarta para el explosivo y auténtico protagonista del día, Richard Carapaz, a 1.10, firmando una actuación que puso el Giro en llamas. Nada fue lo que parecía en un principio. El ganador del Giro 2019 y campeón olímpico en Tokio quemó la traca a 7 km de meta, soltó a sus rivales y se fue solo para ponerse como candidato a la maglia rosa en Roma.

Carapaz de postula hasta Roma

El zarpazo sirvió para postularse al título, para abrir mil opciones a falta de tres etapas de montaña de gran nivel y para poner en evidencia a Del Toro, que sembró muchas dudas. Carapaz endosó 42 segundos a Simon Yates, 1.21 a Egan Bernal y 1.36 a Del Toro. Juan Ayuso, hundido, cruzó a más de 14 minutos.

“Sabíamos que era una etapa clave, he trabajado mucho para llegar a esto. En años anteriores no tuve salud ni suerte, pero me supe levantar para volverlo a intentar. Estoy en la pelea y no me voy a rendir hasta Roma”, dijo Carapaz en meta.

Cambio en el decorado. Del Toro sufrió, pero retuvo la maglia rosa. Afrontará una semana muy exigente con 36 segundos sobre Simon Yates, 31 respecto a Carapaz, misma diferencia con Derek Gee y con Bernal a 3.23.

Una etapa para la historia la disputada entre Piazzola sul Brenta y San Valentino, de 203 km de recorrido, donde se produjeron múltiples acontecimientos de principio a fin, con un resultado que promete emoción hasta el domingo en Roma.

Fuga numerosa con Van Aert y Pello Bilbao

Escapada inicial de 6 que fue engordando a medida que el pelotón ascendía el Carbonare (2a, 12.9 km L 4.9 %). Coronó en cabeza Fortunato, que fortaleció aún más el maillot de la montaña. A pesar de la lluvia y las carreteras resbaladizas, el pelotón recorrió 48,3 kilómetros en la primera hora de carrera en la jornada reina.

El agua sentenció al británico Joshua Tarling, ganador de la segunda etapa en Albania, quien pasó del grupo en fuga al hospital. Mientras, el pelotón autorizó una aventura con 24 hombres, entre ellos Van Aert, Pello Bilbao, Barrenetxea y Azparren.

Fortunato volvió a cosechar los puntos en el alto de Candriai (1a, 10.1 km al 7. 5%), otro paso hacia la “maglia azzurra” definitiva. Restaban 2 puerto, ambos temibles, y el pelotón, ahora bajo el sol, permitió a los expedicionarios una renta de 9 minutos camino de Santa Barbara (1a, 12.6 km al 8.3%).

Los sustos no cesaban. Aparte de Primoz Roglic, que se retiró pronto, se fueron al suelo Egan Bernal y Richard Carapaz. La lluvia del Veneto dio paso a la primavera de Trento. Hasta Ayuso, tras una parada “técnica”, se tuvo que pegar un buen calentón para reintegrarse al pelotón.

Ayuso se hunde en Santa Bárbara, adiós al Giro

En Santa Bárbara se destaparon flaquezas. Juan Ayuso no rodaba con sus compañeros del UAE. El español acusó el ritmo que estaba poniendo el Ineos y el EF de Carapaz. Empezaban a despejarse dudas. Ayuso no es el líder del equipo emiratí, ese honor le corresponde al mexicano Isaac del Toro. A 6 km de la cima del puerto el de Jávea ya cedía minuto y medio respecto al grupo de favoritos.

La traca de Santa Barbara también castigó a Egan Bernal, pero el colombiano logró engancharse a golpe de sufrimiento. Por la cima volvió a recoger su botín Fortunato. El grupo del líder cruzó a 4.40. La etapa podía estar delante, pero faltaba el ascenso al Passo di San Valentino (1a, 18.1 km al 6.2 %), un puerto no exagerado, pero en una etapa con un total de 4.800 metros de desnivel al final las piernas son de plomo.

Carapaz revoluciona la etapa y pone contra las cuerdas a Del Toro

En la escalada a San Valentino quedaron al frente Fortunato y Scaroni (Astana) y el ecuatoriano Jefferson Cepeda. Los dos astanas soltaron l ciclista de Movistar. Mientras, en el grupo principal, Del Toro subía en carroza escoltado por Adam Yates y Majka. Solo Simon Yates (Visma) se animó a probar la consistencia de la maglia rosa, sin éxito.

La iniciativa del británico tuvo continuidad en Carapaz. La “locomotora del Carchi”, a 2.07 en la general, puso el turbo y enseguida abrió medio minuto sobre Simon Yates y Del Toro, ambos marcándose mientras se marchaba el rival común. Y restaban 6 km hasta la meta en la localidad de Brentonico.

Emoción por la etapa y en la general

Carapaz ya no miró para atrás. Apretó los dientes y pedalada a pedalada vio cómo aumentaba la diferencia con Del Toro y rivales de la general. Un ataque marca de la casa que le dio un buen rédito al ecuatoriano, protagonista de un día para recordar.

Por la etapa, gloria para el Astana. Fortunaro cedió el triunfo a Scaroni (Brescia, 27 años), quien se apuntó la sexta victoria de su palmarés y la cuarta de la temporada. Fue el vencedor del Tour de los Alpes Marítimos.

La decimoséptima etapa se disputa este miércoles entre San Michele all’Adige y Bormio, de 155 km. Otra de las jornadas de montaña claves de la presente edición con tres puertos puntuables. Para empezar, el Passo del Tonale (2a,15.2 km al 6.1 %, para seguir con el mítico Mortirolo (1a, 12,7 km al 7,6) y terminar con Le Motte (3a, 3.1 km al 8), con la cima a 10 km de meta.

Con información de López Dóriga Digital