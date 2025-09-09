¡Campeona del mundo! Andrea Becerra gana el segundo oro para México en el Mundial de tiro con arco de Gwangju

La mexicana Andrea Becerra conquistó la medalla de oro en el Campeonato Mundial de tiro con arco de Gwangju 2025, al ganar la Final de compuesto femenil, su tercer metal dentro de la competencia en Corea del Sur y segunda dorada para México.

Becerra venció a la salvadoreña Sofía Paiz 147-146 en un intenso duelo bajo la lluvia y el viento que la mexicana logró superar para confirmarse como la mejor de la disciplina a nivel mundial.

HISTORY FOR MEXICO! 🇲🇽🏆

Andrea Becerra is WORLD CHAMPION — the first Mexican woman ever to win a compound world title! 🏹 Watch the champions’ match on archery+#WorldArchery pic.twitter.com/GG3UnkhQQw — World Archery (@worldarchery) September 9, 2025

Becerra cumplió con su condición de favorita del torneo el martes. La arquera de 25 años dejó atrás la melancolía de Berlín (en Campeonatos Mundiales anteriores, donde fue subcampeona) y se mantuvo en cabeza desde el primer duelo hasta la Final contra la salvadoreña Sofía Paiz, cuya plata es la primera medalla individual de El Salvador en la historia del Mundial, venciéndola por 147-146.

El único pequeño titubeo que mostró Becerra fue en la recta final, cuando dejó caer dos nueves altos, y pese a la lluvia torrencial (que ha sido una variable común hasta ahora en Gwangju), dejó caer su última flecha del campeonato en el aro de 10, reduciendo cualquier posibilidad de un desempate.

«Tuve dificultades en la recta final y no veía casi nada, así que solo deseaba lo mejor, rezando a Dios o a quien fuera que respondiera, para que me diera una buena flecha, y al final salió bien», dijo la número uno del mundo después de llorar de alegría en el podio. «La flecha estaba completamente en mi lente y no podía ver nada, pero solo esperaba lo mejor.

«Hubo un momento en el que pensé: ‘Quizás ya no pueda disparar, pero intentarlo es mejor que nada'».

En cinco meses, Andrea desbancó a la británica Ella Gibson del primer puesto del ranking mundial, se convirtió en la única mujer en compuesto en triunfar en dos Copas del Mundo en 2025 (Antalya la segunda), ha conseguido el oro en los Juegos Mundiales y ahora el mayor premio individual en la disciplina.

«Lo deseaba de verdad. Un bronce en Yankton, una plata en Berlín. Fue mucho trabajo mental, pero duro», añadió sobre lo que ha cambiado desde su última participación en el Campeonato Mundial. Sin duda, Andrea Becerra es la arquera a batir en compuesto femenino y, si vuelve a triunfar en la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Hyundai de Nanjing 2025 el próximo mes, culminaría una de las mejores temporadas al aire libre que jamás hayamos visto.

HISTÓRICA

Con esta conquista, Andrea Becerra se mantiene como la número uno en el tiro con arco compuesto femenil a nivel mundial, al conquistar su tercera medalla dentro de la competencia y su segundo oro, tras el que ganó junto a Mariana Bernal y Adriana Castillo para hacer historia con la primera medalla de oro en un Campeonato Mundial de tiro con arco para México.

Becerra se convierte así en una de las principales esperanzas de medalla para México en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cuando el arco compuesto hará su debut.

En el Mundial de Gwangju, Andrea además ganó junto a Sebastián García la medalla de bronce en el tiro con arco en equipo mixto tras derrotar de forma dramática y con la ultima flecha 158-157 a China Taipéi.

Con información de Latinus