¡Atropellan a los Chiefs! Kansas City pierde en un vibrante juego ante los Chargers celebrado en Brasil

Tres pases de anotación de Justin Herbert comandaron el triunfo angelino; Pat Mahomes tuvo momentos de magia, pero no le alcanzó.
El marcador se abrió cuando Herbert mandó un pase de anotación de cinco yardas para Quentin Johnston, después llegaron una serie de un par de goles de campo por equipo en la primera mitad, el último de ellos logrado de 59 yardas de Harrison Butker para que los Chiefs recortaran distancia 6-13 al medio tiempo.
Herbert to Quentin Johnston! Bolts strike first in São Paulo
KCvsLAC on YouTube https://t.co/JVXS9sMZhB pic.twitter.com/4dS5lR42xb
— NFL (@NFL) September 6, 2025
Tras regresar de la pausa, Mahomes tuvo un acarreo de 11 yardas que pudo haber empatado el partido; sin embargo, Butker falló de forma increíble el punto extra, un hándicap difícil de lidiar para Kansas City.