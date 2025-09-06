19.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
DEPORTES

¡Atropellan a los Chiefs! Kansas City pierde en un vibrante juego ante los Chargers celebrado en Brasil

By Agencias
55
Juju Smith, receptor de los Chiefs, es tacleado por un defensivo de los Chargers.Créditos: Reuters
spot_img
viernes, septiembre 5, 2025

Tres pases de anotación de Justin Herbert comandaron el triunfo angelino; Pat Mahomes tuvo momentos de magia, pero no le alcanzó.

Los Chiefs todavía no logran sacudirse la humillante derrota en el Super Bowl ante Eagles, ahora cayeron en el inicio de la temporada 2025, los Chargers los derrotaron 21-27 en partido internacional celebrado en la Arena Corinthians de Sao Paulo, Brasil, donde destacaron los tres pases de anotación de Justin Herbert, mientras que Pat Mahomes tuvo destellos de magia que no alcanzaron.

El marcador se abrió cuando Herbert mandó un pase de anotación de cinco yardas para Quentin Johnston, después llegaron una serie de un par de goles de campo por equipo en la primera mitad, el último de ellos logrado de 59 yardas de Harrison Butker para que los Chiefs recortaran distancia 6-13 al medio tiempo.

Tras regresar de la pausa, Mahomes tuvo un acarreo de 11 yardas que pudo haber empatado el partido; sin embargo, Butker falló de forma increíble el punto extra, un hándicap difícil de lidiar para Kansas City.

Con información de Latinus
Artículo anterior
Trump advierte a Venezuela que derribará sus cazas si ponen a militares de EE.UU. en peligro
Artículo siguiente
Trump anuncia que la cumbre del G20 en 2026 se celebrará en EE.UU. después de casi 20 años
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.