Argentina elimina a México del Mundial Sub 20

Argentina venció a México por marcador de 2-0 y avanzó a las semifinales del Mundial Sub 20 de Chile, este sábado 11 de octubre de 2025 en el Estadio Nacional de Santiago.

Los goles del combinado argentino fueron obra de Maher Carrizo al minuto 9 y de Mateo Silvetti al 56′.

El combinado mexicano tuvo que usar uno de sus cambios por la lesión de Alexéi Domínguez apenas al minuto 5 de partido, debido a un esguince de tobillo.

La albiceleste aprovechó el desconcierto mexicano por esta lesión y anotó el primero del partido por conducto de Maher Carrizo al 9′ de acción, tras un rechace del guardameta mexicano Emmanuel Ochoa.

El portero mexicano salvó de manera milagrosa el segundo tanto argentino en un remate en el área a quemarropa de Alejo Sarco. También sacó un disparo de larga distancia de

Mateo Silvetti hizo el segundo para Argentina al minuto 56, tras un error de los centrales mexicanos.

Tahiel Jiménez tuvo la ocasión de gol más importante para México, pero no pudo convertirla en gol al enfrentarse al portero argentino.

Los mexicanos Diego Ochoa y Tahiel Jiménez fueron expulsados del partido al 90+2 y al 90+6.

Argentina se enfrentará en las semifinales del Mundial Sub 20 a Colombia, quien más temprano venció a España por marcador de 3-2.

Con información de López-Dóriga Digital