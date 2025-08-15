Anahí Álvarez gana el oro en el duatlón de los Juegos Mundiales Chengdú

La mexicana Anahí Álvarez ganó la medalla de oro en la prueba de duatlón de los Juegos Mundiales Chengdú 2025.

La triatleta originaria de Durango contempló la prueba en un tiempo de 1:25:31 h, arrebatándole la victoria a la española María Varo, quien se perfilaba como favorita.

Estoy muy contenta y emocionada. Gracias a todas las personas que me apoyan”, refirió.

Anahí Álvarez dio a México su tercera medalla de oro en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, que se llevan a cabo en dicha ciudad china.

Asimismo, mexicanos han ganado dos playa y dos bronce.

Con información de López-Dóriga Digital