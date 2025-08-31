América vs Pachuca se jugará a puerta cerrada: ¿qué pasará con el reembolso de boletos?

América confirmó que el juego ante Pachuca se jugará a puerta cerrada este sábado 30 de agosto de 2025 en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Por medio de un comunicado, la directiva azulcrema apuntó que dicha determinación se tomó a raíz de la instrucción de la Alcaldía Benito Juárez emitida en la previa.

“Por instrucción de la Alcaldía Benito Juárez, el partido como local del Club América, correspondiente a la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, se disputará a ‘puerta cerrada’, en el estadio Ciudad de los Deportes, este sábado 30 de agosto a las 21:05 h”, indicó por medio de un comunicado en redes sociales.

Ticketmaster México informará sobre el reembolso total para las personas que habían comprado boletos para dicho encuentro correspondiente a la fecha 7 del Apertura 2025 de la Liga MX.

La alcaldía Benito Juárez determinó la medida tras acusar que, durante un encuentro femenil, personal de seguridad del América excedió sus funciones al cerrar la calle Indiana, lo que incluso impidió el paso a una mujer que necesitaba atención médica.

El Club América y el Estadio Ciudad de los Deportes rechazaron la versión, asegurando que ellos no cerraron la calle, sino la propia policía de la CDMX como parte de un operativo de la alcaldía.

Tanto el club como la Liga MX calificaron la decisión de “arbitraria” y pidieron que se rectifique, al advertir que la medida afecta directamente a la afición.

Con información de López-Dóriga Digital