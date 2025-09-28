América remonta y golea a Pumas en el Clásico capitalino con doblete de Alejandro Zendejas

América vino de atrás para imponerse 4-1 a Pumas este sábado y llevarse el Clásico capitalino de la Jornada 11 del Apertura 2025, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La primera parte fue cerrada, aunque con algunas llegadas de peligro.

Los locales tuvieron un par de ocasiones, pero Keylor Navas empezó a ser factor con importantes intervenciones para mantener en cero su portería.

Y al 34′ la visita abrió la cuenta: Jorge Ruvalcaba presionó a Sebastián Cáceres, quien se resbaló, algo que aprovechó el ofensivo universitario para robarle la pelota y enfilar hacia la portería para batir a Malagón con un disparo cruzado por abajo que contó con el desvío del portero americanista.

🔥 ¡GOLAZO! Ruvalcaba aprovecha el error de Cáceres y pone el primero de Pumas 🐾⚽ #MegaFutbol pic.twitter.com/TkywOkl96j — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

Los felinos se llevaron la ventaja al descanso, aunque perdieron a su técnico, que se fue expulsado a las tribunas por insultar al cuerpo arbitral.

El segundo tiempo trajo a unos azulcremas incisivos, que al 53′ estuvieron cerca de empatar, de no ser por una nueva atajada oprtuna de Keylor, esta vez a Kevin Álvarez

No obstante, su insistencia trajo frutos, aunque de forma inverosímil: Saint-Maximin desbordó por izquierda y metió un centro quemante que Navas rechazó; el colmbiano Angulo trató de ‘matar’ el balón con el pecho y lo introdujo a su meta.

😱 ¡AUTOGOL! La pelota rebota en Angulo y América empata frente a Pumas 🦅⚽ #MegaFutbol pic.twitter.com/jkh3OHSPl1 — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

América estaba encima y el arquero tico volvió a salvar a los suyos con un gran manotazo por arriba para negarle la anotación a Zendejas y después tuvo otra intervención sublime con un lance para evitar lo que era otro autogol cantado.

Pero al 59′, la ‘Pantera’ Zúñiga pescó un recentro en el área auriazul para estirar la frente y cabecear para firmar la voltereta.

🔥 ¡GOLAZO! Zúñiga le da la vuelta al marcador y pone al América arriba 🦅⚽ #MegaFutbol pic.twitter.com/qHURBm867l — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 28, 2025

Pumas se borró del partido, algo que aprovecharon los de Coapa para estirar la ventaja al 73′ con un golazo al ángulo de Zendejas que clareó al histórico Keylor Navas.