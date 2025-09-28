24 C
San Luis Potosí
América remonta y golea a Pumas en el Clásico capitalino con doblete de Alejandro Zendejas

By Agencias
Zendejas 'exalta' su primer tanto ante la euforia de Ramón Juárez.Créditos: EFE
domingo, septiembre 28, 2025

Los felinos llevaron ventaja mínima al descanso; en la segunda mitad, un inverosímil autogol de Angulo abrió la remontada azulcrema (4-1).

América vino de atrás para imponerse 4-1 a Pumas este sábado y llevarse el Clásico capitalino de la Jornada 11 del Apertura 2025, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La primera parte fue cerrada, aunque con algunas llegadas de peligro.

Los locales tuvieron un par de ocasiones, pero Keylor Navas empezó a ser factor con importantes intervenciones para mantener en cero su portería.

Y al 34′ la visita abrió la cuenta: Jorge Ruvalcaba presionó a Sebastián Cáceres, quien se resbaló, algo que aprovechó el ofensivo universitario para robarle la pelota y enfilar hacia la portería para batir a Malagón con un disparo cruzado por abajo que contó con el desvío del portero americanista.

Los felinos se llevaron la ventaja al descanso, aunque perdieron a su técnico, que se fue expulsado a las tribunas por insultar al cuerpo arbitral.

El segundo tiempo trajo a unos azulcremas incisivos, que al 53′ estuvieron cerca de empatar, de no ser por una nueva atajada oprtuna de Keylor, esta vez a Kevin Álvarez

No obstante, su insistencia trajo frutos, aunque de forma inverosímil: Saint-Maximin desbordó por izquierda y metió un centro quemante que Navas rechazó; el colmbiano Angulo trató de ‘matar’ el balón con el pecho y lo introdujo a su meta.

América estaba encima y el arquero tico volvió a salvar a los suyos con un gran manotazo por arriba para negarle la anotación a Zendejas y después tuvo otra intervención sublime con un lance para evitar lo que era otro autogol cantado.

Pero al 59′, la ‘Pantera’ Zúñiga pescó un recentro en el área auriazul para estirar la frente y cabecear para firmar la voltereta.

Pumas se borró del partido, algo que aprovecharon los de Coapa para estirar la ventaja al 73′ con un golazo al ángulo de Zendejas que clareó al histórico Keylor Navas.

Y al 82′, el propio estadounidense marcó su doblete de la noche y sentenció la batalla con un penalti polémico sobre él tras un resbalón del español Duarte.

América llegó a 24 puntos y escaló al tercer lugar general del torneo, mientras que Universidad Nacional se quedó con 13 unidades y está con lo justo en zona de Repechaje (décimo sitio).

Con información de Latinus

