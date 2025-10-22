20.7 C
América remonta con polémica al colero Puebla: Le marcan un penalti y anota el gol del triunfo al 90’+8

Rodríguez festeja su gol.Créditos: @ClubAmerica
miércoles, octubre 22, 2025
Las Águilas vencieron 2-1 a la Franja con goles de Brian Rodríguez, de pena máxima, y de Ramón Juárez; escalaron al subliderato del Apertura 2025.

América remontó esta noche con polémica al Puebla en el juego que abrió la Jornada 14 del Apertura 2025, disputado en el Estadio Ciudad de los Deportes (2-1).

Los azulcrema dominaron en los 45 minutos iniciales,  pero los camoteros se replegaron y defendieron bien, aunado a que el portero Jesús Rodríguez tuvo un par de buenas intervenciones.

El 0-0 quedó firmado para ir al descanso.

Reanudadas las acciones, el juego tomó un rumbo que no estaba en el script, toda vez que La Franja abrió el marcador al 52′ con un zurdazo del uruguayo Emiliano Gómez que superó a Malagón.

Las Águilas insistieron y lograron la paridad al 67′ mediante un polémico penalti, merced de un manotazo de Álvaro de la Rosa sobre Brian Rodríguez, mismo que el árbitro revisó en el VAR y concedió a los locales.

El charrúa no perdónó desde los 11 pasos, pese a resbalarse en su cobro.

América apretó ante unos poblanos que defendían con uñas y dientes el punto en la capital.

El empate parecía firmado, pese a ocho minutos de compensación, pero justo al 90’+8, Ramón Juárez le dio el triunfo a los emplumados con un sólido frentazo en el área.

Los de André Jardine llegaron a 30 puntos y son sublíderes del campeonato, mientras que su rival sigue al fondo de la tabla con ocho unidades

Con información de Latinus
