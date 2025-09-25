América logra agónico triunfo en San Luis con una genialidad de Alejandro Zendejas

América logró un triunfo dramático en su visita al Atlético San Luis en partido de la Jornada 10 del Apertura 2025. Alejandro Zendejas fue el héroe de los capitalinos con una genialidad (0-1).

El primer tiempo en el Alfonso Lastras fue cerrado, con un aviso de peligro por bando: los potosinos avisaron con un remate de Joao Pedro que atajó Malagón, mientras que los capitalinos lo hicieron con un remate de Brian Rodríguez que contuvo Andrés Sánchez.

La paridad sin anotaciones quedó firmada para ir al descanso.

¡JOÃO PEDRO SE QUEDA CERCA DE ABRIR EL MARCADOR! pic.twitter.com/D01TQ6Hhd0 — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) September 25, 2025

Reanudadas las acciones vino un juego más suelto.

Al 64′, André Jardine refrescó su ofensiva con tres cambios, dando entrada a Fidalgo, Saint-Maximin y la ‘Pantera’ Zúñiga.

Muy pronto casi le salen las cosas, pues Zúñiga sirvió a la entrada de Saint-Maximin, pero el violento disparo del extremo francés se fue apenas encima del travesaño.

El juego se consumía y las Águilas anotaron al 88′ a través de Zendejas a pase del galo; no obstante, el tanto fue invalidado correctamente porque la pelota había salido de la línea final.

No obstante, un minuto después por fin llegó la apertura del marcador, obra del propio Zendejas, quien selló la victoria azulcrema con un recorte a Sanabria y un toque de zurda a palo contrario, luego de un mal despeje del arquero Sánchez.

🔥 ¡GOLAZO DE ALEJANDRO ZENDEJAS! 🔥 LO VA GANAR EL AMÉRICA AL 89' EN SAN LUIS 🦅 Lo viviste por ESPN y #DisneyPlus Premium ⚽ pic.twitter.com/WMmYdAiu6d — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 25, 2025

América llegó a 21 puntos para recuperar la cuarta posición del torneo, mientras que los Gladiadores son duodécimos con 10 unidades.

SANTOS GANA DE ÚLTIMO SUSPIRO

Santos Laguna salió de su mala racha al vencer 1-0 a Xolos de Tijuana en el otro juego que cerró la décima fecha del torneo. El colombiano Cristian Dájome marcó el tanto de la diferencia para los de Torreón al 90’+5.

¡Llegó el invitado a la Comarca! Cristian Dajome la empuja para el 1-0#ElMejorFutEnTUDN pic.twitter.com/k2cNPNxpjM — TUDN MEX (@TUDNMEX) September 25, 2025

