Alma Ibarra narra por qué decidió colgar los guantes de box en plena pelea en San Antonio, Texas

El sábado pasado en San Antonio, Texas, ocurrió algo muy inusual en el mundo del boxeo: la boxeadora Alma Nora Ibarra decidió no seguir peleando cuando buscaba unificar el título de la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y otras dos organizaciones, en su peso.

Cuando estaba en su esquina, luego del tercer round, le gritó a su entrenador que quería parar porque quería regresar viva a su casa.

Su decisión dejó al descubierto el difícil mundo de las boxeadoras mexicanas que exponen su salud y hasta su vida en busca de mejores ingresos económicos.

En una dura pelea contra la pugilista estadounidense Jessica McCaskill, con la que disputaba la unificación de los campeonatos del Peso Welter, la mexicana Alma Ibarra dejó la contienda el sábado pasado en el Tech Port Arena de San Antonio, Texas.

Veterana con 15 años de trayectoria, Ibarra dio fin así a su carrera en el boxeo, en un momento cumbre de su preparación física.

En un mensaje en sus redes sociales, afirmó que aceptar la pelea fue un error debido a que no estaba bien psicológicamente, se había sentido deprimida y no quería pelear. Después de su decisión de abandonar antes del inicio del cuarto round, dijo sentirse en paz y tranquila, y no haría más cosas para complacer a otros.

En una entrevista previa recordó a su excompañera Jeannette Zacarías, quien murió a los 18 años en Canadá, en una pelea realizada en septiembre pasado en Montreal.