Aguirre dice que Uruguay elevará el nivel de exigencia a México

Javier ‘el Vasco’ Aguirre, seleccionador de fútbol de México, afirmó este viernes que enfrentar a equipos como el de Uruguay hará que su conjunto crezca y se aproxime al grupo de los diez mejores de la FIFA.

“Equipos como Colombia o Uruguay están dentro del top 20 del mundo, por lo que si queremos dar ese paso al grupo del top 10 tenemos que enfrentarnos a estas selecciones, porque ganarle a selecciones inferiores no serviría para sacar provecho”, afirmó.

México chocará este sábado con Uruguay, decimoquinto de la clasificación de la FIFA, en Torreón, Coahuila, en el norte de la capital, en partido de preparación para la Copa del Mundo 2026.

Será un duelo en el que ‘el Vasco’ aspira a competir con el gran despliegue físico que caracteriza a los dirigidos por el seleccionador argentino Marcelo Bielsa.

“Buscaremos tener la pelota y tener la misma intensidad que Uruguay, que no es poca cosa. Correr más que ellos, hacer goles y mantener la meta en cero, eso es lo que espero de mi equipo en este partido”, explicó.

Aguirre destacó el crecimiento de los jóvenes que ha convocado.

Armando González, goleador del Guadalajara, y Gilberto Mora, centrocampista de Tijuana, a los que proyectó un futuro tan exitoso en la selección nacional como el que tuvieron Javier ‘Chicharito’ Hernández y Cuauhtémoc Blanco.

“Javier tenía el don del gol, tal como este chico Armando lo tiene. Este muchacho volará a otro fútbol pronto y eso será bueno para el fútbol mexicano, lo mismo que Mora que sigue en la línea de Cuauhtémoc Blanco de gran personalidad. A los 17 años no le quema la pelota, de estos salen pocos, pero ahí están”, concluyó.

Con información de EFE.