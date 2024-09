“Agradezco el respaldo del Alcalde Enrique Galindo con miras a Los Ángeles 2028”: Fátima Herrera, boxeadora olímpica

La primera mujer potosina en asistir a unos Juegos Olímpicos, se dijo agradecida por el respaldo del Gobierno de la Capital de cara a la siguiente justa olímpica.

San Luis Potosí.– En el marco del Tercer Informe del Presidente Municipal Enrique Galindo Ceballos, uno de los rubros que se destacó por el gran impulso y los nuevos proyectos generados, fue el deportivo, donde eventos de talla nacional e internacional apuntalaron a la Capital del Sí. Además de esto, se ha respaldado a los atletas potosinos de todos los niveles, tal es el caso de Fátima Patricia Herrera, primera mujer potosina en acudir a una justa olímpica.

En entrevista, Fátima Herrera habló acerca de lo motivante que ha resultado para ella contar con el acompañamiento del Gobierno de la Capital, tanto por el Alcalde Enrique Galindo como por la Dirección de Deporte, que encabeza Luis Fernando Alonso Molina.

“Me siento muy contenta por el respaldo del Alcalde Enrique Galindo con miras a Los Ángeles 2028 y poder seguir avanzando en mi carrera, la verdad es una ayuda que ahora tengo y por la que estoy muy agradecida”, señaló la púgil potosina.

La boxeadora potosina añadió que recibir la noticia de que se instaura una beca para deportistas que llevará su nombre, también es motivo de gran orgullo y compromiso: “Es algo muy bonito para mí, no encuentro las palabras para explicarlo, porque al final del día el que la beca lleve mi nombre es algo muy especial, además se ser la motivación para jóvenes y adolescentes, es algo que me impulsa para seguir esforzándome como hasta ahora lo he hecho”.

Fátima Patricia, la primera mujer en la historia de San Luis Potosí en acudir a una justa olímpica, agregó que la importancia que le da el Alcalde Enrique Galindo al deporte dignifica a los atletas, por lo que agradeció este proyecto, que no solo a ella sino a la niñez y juventud potosina, les permitirá que se logren metas que hasta hace poco parecían inalcanzables.