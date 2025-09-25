16.8 C
San Luis Potosí
A lo campeón: Toluca tiene endemoniada reacción y golea con un six a Rayados; Paulinho hizo un hat-trick

By Agencias
Paulinho festeja su primera anotación.Créditos: @TolucaFC
jueves, septiembre 25, 2025

Los Diablos Rojos dieron la voltereta para vencer 6-2 a Monterrey; Nicolás Castro marcó doblete y Angulo también anotó.

Toluca tuvo una endemoniada reacción esta noche para venir de atrás y vencer 6-2 al Monterrey en duelo de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, disputado en el Estadio Nemesio Diez.

El campeón del futbol mexicano se vio en desventaja al 10′ cuando Berterame contrarremató en el área chica para adelantar a Rayados.

El cuadro regio pudo ampliar la ventaja al 20′, pero el histórico Sergio Ramos falló un penalti ‘a lo Panenka’.

Eso motivó a los Diablos Rojos, que en cuestión de dos minutos dieron la voltereta a la pizarra con tantos de Angulo y un golazo de Paulinho tras gran combinación con Alexis Vega.

Poco después, Nicolás Castro amplió la ventaja escarlata con un zurdazo esquinado a las afueras del área.

Óliver Torres acercó a los visitantes en lo que ya era un juegazo en el Infierno.

Pero antes del descanso, Paulinho selló su doblete de la noche para dejar las cosas 4-2.

En la segunda mitad, el campeón del futbol mexicano convirtió el quinto del partido, gracias al tercer tanto de su goleador portugués con un remate en el área tras un centro de Vega.

Y al 62′ Castro completó la goleada con un toque de ‘billarista’ tras un ensamble perfecto a velocidad.

Toluca bailó a su rival y se dio un festín ante su gente, al tiempo de llegar a 22 puntos desplazar del segundo lugar general a Monterrey por mejor diferencia de goles.

TIGRES DA PAR DE ZARPAZOS AL ATLAS

La UANL venció 2-0 a los rojinegros en otro de los juegos de la décima fecha. Los felinos se impusieron con tantos de Ozziel Herrera al minuto cinco y de Diego Lainez al 62′.

Con información de Latinus

