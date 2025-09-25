A lo campeón: Toluca tiene endemoniada reacción y golea con un six a Rayados; Paulinho hizo un hat-trick

Los Diablos Rojos dieron la voltereta para vencer 6-2 a Monterrey; Nicolás Castro marcó doblete y Angulo también anotó.
Toluca tuvo una endemoniada reacción esta noche para venir de atrás y vencer 6-2 al Monterrey en duelo de la Jornada 10 del Apertura 2025 de la Liga MX, disputado en el Estadio Nemesio Diez.
El campeón del futbol mexicano se vio en desventaja al 10′ cuando Berterame contrarremató en el área chica para adelantar a Rayados.
El cuadro regio pudo ampliar la ventaja al 20′, pero el histórico Sergio Ramos falló un penalti ‘a lo Panenka’.
Eso motivó a los Diablos Rojos, que en cuestión de dos minutos dieron la voltereta a la pizarra con tantos de Angulo y un golazo de Paulinho tras gran combinación con Alexis Vega.
Poco después, Nicolás Castro amplió la ventaja escarlata con un zurdazo esquinado a las afueras del área.
