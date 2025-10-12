Colombia golea a México y le hacer ver su realidad

Colombia ganó por marcador de 4-0 a México la noche de este sábado 11 de octubre de 2025 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Los goles del cuadro colombiano fueron obra de Jhon Lucumí al minuto 16, Luis Díaz al 56′, Jefferson Lerma al 64′ y Johan Carbonero al 86′.

Lucumí abrió el marcador en el AT&T Stadium, al rematar en el área chica mexicana y ante la colaboración del portero Ángel Malagón.

¡GOL DE COLOMBIA!⚽🇨🇴 Los Cafeteros se adelantan en una jugada a balón parado 😱 📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! 🟠 #CompavsParce pic.twitter.com/F0H65hkBzx — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 12, 2025

Luis Díaz, una pesadilla a lo largo del partido para el conjunto dirigido por Javier Vasco Aguirre, hizo el segundo tanto del juego tras un brutal contragolpe colombiano al 56′, en una gran definición ante el Malagón.

¡Gol de Colombia! 🇲🇽⚽🔥 Lucho Díaz baila a la Selección Mexicana y marca el segundo ‼️👀 📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! 🟠#CompaVsParce pic.twitter.com/B5W6sQ4QY0 — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 12, 2025

Jefferson Lerma hizo el tercer tanto de Colombia con un verdadero golazo, reventando la portería mexicana con un brutal remate de volea.

¿ERA ROJA? 👀 ¡Terrible entrada! Jorge Sánchez le deja un recuerdito a Luis Diaz y cae el tercer gol de Colombia ❌ 📲📺¡Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana rumbo al Mundial en VIX! 🟠#CompaVsParce pic.twitter.com/MxnIQjbxCY — TUDN MEX (@TUDNMEX) October 12, 2025

Johan Carbonero hizo el cuarto tanto en una tibia salida de Malagón para cerrar los cartones de forma definitiva.

México nunca tuvo reacción durante los 90 minutos del encuentro y se fue con las manos vacías.

El próximo partido de México será ante su similar de Ecuador el martes 14 de octubre de 2025 en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

Con información de López-Dóriga Digital