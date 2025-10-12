17.3 C
San Luis Potosí
type here...
DEPORTES

Colombia golea a México y le hacer ver su realidad

By Agencias
82
AMDEP6151. ARLINGTON (ESTADOS UNIDOS), 11/10/2025.- Alexis Vega (d) de México disputa el balón con Jhon Lucumí de Colombia este sábado, durante un partido de preparación para la Copa Mundial 2026 entre México y Colombia en el estadio AT&T en Arlington (EE.UU.). EFE/ Carlos Ramírez
sábado, octubre 11, 2025

Colombia exhibió las deficiencias de México y lo goleó por marcador de 4-0 en el en el AT&T Stadium de Arlington, Texas

Colombia ganó por marcador de 4-0 a México la noche de este sábado 11 de octubre de 2025 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.

Los goles del cuadro colombiano fueron obra de Jhon Lucumí al minuto 16, Luis Díaz al 56′, Jefferson Lerma al 64′ y Johan Carbonero al 86′.

Lucumí abrió el marcador en el  AT&T Stadium, al rematar en el área chica mexicana y ante la colaboración del portero Ángel Malagón.

Luis Díaz, una pesadilla a lo largo del partido para el conjunto dirigido por Javier Vasco Aguirre, hizo el segundo tanto del juego tras un brutal contragolpe colombiano al 56′, en una gran definición ante el Malagón.

Jefferson Lerma hizo el tercer tanto de Colombia con un verdadero golazo, reventando la portería mexicana con un brutal remate de volea.

Johan Carbonero hizo el cuarto tanto en una tibia salida de Malagón para cerrar los cartones de forma definitiva.

México nunca tuvo reacción durante los 90 minutos del encuentro y se fue con las manos vacías.

El próximo partido de México será ante su similar de Ecuador el martes 14 de octubre de 2025 en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco.

Con información de López-Dóriga Digital

Artículo anterior
Argentina elimina a México del Mundial Sub 20
Artículo siguiente
George Clooney: “Me muero por trabajar con Javier Bardem”
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.