DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Para el Notario Público o “el señor del banquito”, Leonel Serrato Sánchez, hermano de la encargada de despacho en la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado, Gloria Serrato, “los gallardistas no tienen pudor al pretender ocupar cargos dentro del Poder Judicial del Estado en la próxima elección del 1º junio”. Dice Serrato, que de 38 cargos en disputa, al menos 20 son gallardistas.

Quien acusara y señalara abiertamente a los Gallardo de criminales, de levantar y desaparecer personas, de robar y desfalcar las arcas públicas del municipio de Soledad de Graciano Sánchez y la capital potosina, ahora desde la 4T apunta que personas afines al gobernador o de la estructura de gobierno, buscan ocupar un cargo en el Poder Judicial del Estado.

De algunos, – por ejemplo, refiriéndose concretamente al ex Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras, el Notario con o sin licencia, con permiso o sin él pero operando desde la Notaría Pública, ha dicho que el ex Procurador General de Justicia está legalmente impedido para contender, pero como el CEEPAC a todos los dio entrada, pues será hasta pasando el proceso cuando se vea, se impugne o se sancione.

Nadie Olvida que Leonel Serrato es un navista de cepa, luego se pasó a MORENA y después por medio del Partido Verde Ecologista de México PVEM, instituto político que hoy gobierna, se desempeñó como Secretario de Comunicaciones y Transportes SCT, cargo al que presuntamente renunció o fue despedido por el gobernador del estado José Ricardo Gallardo Cardona, solo ellos lo saben.

“Ya no hay moral”, dicen algunos potosinos afectados en su patrimonio. Y es que nadie olvida que a finales del año pasado, la Notaría Pública a nombre de Leonel Serrato pero a cargo del hermano que también busca ser Juez, hicieron una operación con chicaneadas o triquiñuelas y dieron por bueno un Poder Notarial que sin ser registrado ante el Colegio de Notarios Públicos, se despojó mediante firmas falsas, una casa a familiares de una mujer fallecida hace 16 años. “Es que nosotros confiamos en nuestros colegas y si llegan con un Poder para escriturar, pues creemos en ellos”, fue la explicación del hermano de Leonel Serrato Sánchez.

El despojo descarado quedó al descubierto, luego de que los legítimos herederos o propietarios de un inmueble acudieron al Registro Público de la Propiedad, dependencia del gobierno estatal en donde se dieron cuenta que la casa ubicada en el fraccionamiento o colonia San Alberto, ya había cambiado de propietario tras una operación fraudulenta a finales del 2024.

Confabulados o no, ignorantes de su procedencia o no, con dolo y mala fe o no, lo cierto es que la Notaría Pública a cargo de Leonel Serrato Sánchez y donde atiende su hermano que aspira a ser Juez, se prestaron sin investigar primeramente si la persona otorgante del Poder Notarial vivía o ya había fallecido. Ellos le dieron para adelante porque “confiaron en la Notaría donde se elaboró el Poder” con firmas falsas.

Tras este hecho comprobable documentalmente y a todas luces fraudulento e irrefutable, la verdad es que “no le queda” a Leonel Serrato, hacerse la víctima o señalar que “entre los gallardistas no hay pudor porque aspiran a un puesto en el Poder Judicial del Estado”.

Acaso, ¿Sabrá el Notario Público que, Silvia Torres Sánchez hermana del Secretario General de Gobierno; es una profesionista que se ha ganado el título y el respeto en su carrera profesional y que por presentar buenos resultados, es ahora contendiente a un cargo dentro del Poder Judicial?

Seguramente que si lo sabe y no necesariamente la aspirante debe ser etiquetada de gallardista. Quien lo haga, es de mala leche y nada más.

Hasta pronto