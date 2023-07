DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Y Govea que pitos toca en la 4T

Cuando el actual gobernador, José Ricardo Gallardo Cardona intentó en 2015 participar por la gubernatura del estado, porque las encuestas y la opinión publica lo daban como favorito con una diferencia amplia; el gobierno del estado y el poder central, a través de Miguel Ángel Osorio Chong, entonces secretario de Gobernación, le cerraron el paso y lo privaron de su libertad.

En ese entonces, en esta columna, – dijimos que su detención, se había dado bajo “acuerdos perversos y bajo las sábanas”.

En ese momento, el actual promotor de Marcelo Ebrard por la Cuarta Transformación, Eugenio Govea Arcos, jugó un papel estratégico, toda vez que se encontraba ya casado con Claudia Corichi, senadora de la República por el PRD e hija de la ex gobernadora de Zacatecas Amalia García, muy comprometida con Carlos Navarrete, ex líder nacional del PRD que les puso de pechito a Gallardo.

Eugenio Govea Arcos, se había desempeñado como un prominente panista, hasta que lo dejaron fuera de la sucesión gubernamental cuando el PAN decidió postular a Alejandro Zapata Perogordo como su candidato. Su reacción todos la conocen, el político acomodaticio dijo entonces que la elección interna del PAN habría sido “un cochinero”.

Con el tiempo, y en la coyuntura de la descomposición política, Govea Arcos se afianzó en el Partido Movimiento Ciudadano PMC, partido del que fue dirigente único y diputado local. Tiempo después y tras los resultados de la elección en 2021, Eugenio Govea dejó a la deriva al PMC para que priistas, panistas, perredistas y demás se repartieran el pastel.

Hoy por hoy, nadie se explica como es que Eugenio Govea se convierta en el organizador y promotor de la campaña de Marcelo Ebrard por MORENA. Primeramente, se había dicho que el coordinador sería Salomón Rosas, un ex priista de triste memoria, y, – se suponía que el excanciller había rectificado, sin embargo, – con la inclusión de Govea, pareciera que busca empinarse solito, al menos aquí en San Luis Potosí.

Si tenía algo de credibilidad Marcelo Ebrard; con la incorporación de Eugenio Govea en la organización de su visita para este martes, otra vez el ex secretario de Relaciones Exteriores demuestra que carece de los cuadros apropiados para su tarea proselitista en nuestro estado.

Ahora bien, si la inclusión de Govea es un anticipo de una probable negociación con el PMC, (Léase traición) entonces ni hablar y ya se la verán juntos frente a la gente de Claudia Sheinbaum o Adán Augusto Contreras.

Por lo pronto, el chorizo de que Ebrard vendrá a San Luis Potosí a presentar un programa de salud es un tema que ya fue rebasado, dado que lo presentó este lunes en un contexto muy distinto al potosino.

Ponerlo enfrente de la Caja del Agua, para intentar convencer o sensibilizar a la población sobre el grave problema de la falta de agua, como que no le queda al excanciller, a menos que ande buscando ser presidente municipal de este lastimado estado.

Hasta pronto

