Trump y sus locuras

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Con sus locuras, ocurrencias, ansias de expansión, dominio y tentativa de controlar el mundo, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, perdió el juicio y ya puso de cabeza a la Unión Europea, a la Organización del Tratado Atlántico Norte OTAN y a América Latina, no se diga, a Venezuela, a Colombia, Cuba y México.

Cualquier parecido a imagen y semejanza, el mandatario gringo ya se puso al parejo de Adolfo Hitler, no con una guerra mundial, que para ya vamos si no pone freno, sino con su guerra comercial y arancelaria en contra de quien se oponga a sus caprichos y al engrandecimiento del Imperio. Su intención de apropiarse de Groenlandia va en serio.

Trump, lo mismo aprendió de Hitler que de Gobels Sus repetidas mentiras y amenazas, cada vez más se convierten en realidad. En Venezuela ya se apropió de su petróleo. A Cuba la quiere matar de hambre con su brutal bloqueo, y, a México, con su complejo de invasión aparentemente para combatir al narco-terrorismo comienza a preocupar a millones de mexicanos.

Seguramente en los Estados Unidos no existen las redes de delincuencia organizada. Eso dicen ellos, al menos no los han declarado narcoterroristas, aunque siempre existe alguien que recibe la droga, la distribuye, la vende, la consume y retorna el dinero en dólares a través de sus bancos que nunca son supervisados. Las armas vienen de allá de Norteamérica y no hay poder que los detenga.

En el tema Groenlandia, ya Dinamarca se puso de pie y al frente con el apoyo de Francia, Holanda, Noruega, Reino Unido y otros países. Si logran frenar al orate de Trump, que bueno, si no, la alternativa sería establecer un frente común con Rusia, China y Corea del Norte.

Ya si el presidente gringo insiste en presionar e invadir espacios, allá él y el pueblo norteamericano que sufrirá las consecuencias. Los demás frentes que ha abierto con Siria, con Líbano e Irán podrían tener repercusiones como las ocurridas con las Torres Gemelas, con el Pentágono y probablemente con la Casa Blanca.

Pareciera de película, pero todo puede suceder. Trump se siente todo poderoso y hasta se cree líder mundial. Nada más falso que ello.

En lo personal, y conste que no soy vende patrias, ni malinchista pero si hay 40 millones de mexicanos radicados en gringolandia, que podría ocurrir que entren a nuestro territorio unos 2 mil soldados a partirse la madre con los que ellos creen que son narcoterroristas.

Ciertamente los esfuerzos de México son muchos en el combate al narcotráfico, sin embargo, seamos honestos, son insuficientes y ha sido una guerra de nunca acabar. No hablo de Soberanía, de Independencia, del Derecho Internacional o de la Autodeterminación de los Pueblos. Hablo del cacareado apoyo que Trumpo ofrece y quiere concretar.

Ahora, si la verdadera intención o trasfondo de una incursión gringa en territorio mexicano es por nuestro petróleo, por nuestro litio u otros recursos naturales, pues simplemente Trump está jodido y lo más probable es que enfrente la furia de los mexicanos, no en sus tropas, sino de su pueblo. Esperemos que no se le ocurra.

Por supuesto que nadie lo desea ni lo quiere, pero si el presidente Gringo insiste con su política temeraria por todo el mundo no dudemos ni tantito que algo pueda suceder. Ya pasó con los Kennedy, y él, de milagro la libró no hace mucho tiempo.

Simplemente la Policía Anti-Migrantes se ha mandado. No hay día que no veamos los excesos. Yo no me explico como el voto latino favoreció a este locuaz. Que quiere proteger a su país, eso nadie lo discute, pero que no se le olvide que los Estados Unidos sin Latinos y otras razas, no es nada. Es cuestión de que lo vean sus cercanos como Marco Rubio.

Hasta pronto.