Tiradores a la alcaldía capitalina

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona abrió el camino. Con o sin espinas, con rosas perfumadas o laureles, pero ya se mencionan al menos a cinco probables postulantes a la presidencia municipal capitalina. El mandatario, literalmente destapó al diputado federal Juan Carlos Valladares y a Sonia Mendoza Díaz actual secretaria de Ecología y Gestión Ambiental SEGAM por el PVEM.

Para Valladares puede ser una de sus principales incursiones en la política potosina. La gente lo ve bien, encaja perfectamente en los círculos dorados, es aceptado entre los organismos empresariales y hace su esfuerzo para meterse entre el populacho, el pedigrí lo trae de familia. Carisma y capacidad la tiene y, – para Sonia, puede que sea la revancha para alcanzar la presidencia municipal.

En el caso de Sonia Mendoza, pocos se explican cómo es que es Secretaria de Ecología en el PVEM y a la vez Secretaria de Ecología del Gobierno del Estado. Es tanto como si la secretaria de prensa del Verde, fuera la Coordinadora de Comunicación Social del propio gobierno estatal. Como que las cosas no embonan, ¿verdad?

En fin, a ambos ya los puso el gobernador en el centro de la atención y tendrán que irse acostumbrando a la guerra de lodo que suele acompañar toda aspiración legítima pero adelantada. Si solo fue una reacción del gobernador por las declaraciones de Enrique Galindo Ceballos, cuando dijo que entraría a la pelea por la gubernatura, pues se entiende, en tanto que tiene más cartas disponibles.

Si el mandatario potosino se ajusta a la voluntad presidencial y al acuerdo nacional de MORENA, de no permitir que familiares compitan por algún cargo de elección popular, no se descartaría la participación

por la alcaldía de la Senadora Ruth González Silva o del propio Gilberto Hernández Villafuerte que sabe capitalizar las coyunturas para caer bien parado en circunstancias adversas. Leal y amigo del gallardismo, lo es.

En MORENA, evidentemente que comienzan a preparase. El trabajo entre sus estructuras afines, coordinaciones metropolitanas y municipales. Además del manejo discrecional de los recursos federales que se avecinan para fortalecer al partido en 2027, muy pronto se harán sentir. Por lo pronto, ya el diputado local Cuauhtli Fernando Badillo, ya está más que apuntado para la competencia por la alcaldía.

Cuauhtli Badillo es un joven preparado y talentoso y cuenta además con la bendición de la presidenta de su partido Rita Ozalia Rodríguez, además de tener la simpatía del actual titular de la SEP Mario Delgado, a quien el propio gobernador lo reconoce por sus habilidades para desenredar la madeja. Solo recordemos lo actuado en 2021 para darnos una idea de por donde se mueven las aguas.

Por el Partido Acción Nacional PAN, otro aspirante que también ya levantó la mano, es el actual diputado local Rubén Guajardo. En más de dos ocasiones ha vencido a sus adversarios. Rubén tiene la simpatía de la presidenta del PAN, la Senadora Verónica Rodríguez y el apoyo de la dirigencia nacional de su partido. Guajardo es institucional, disciplinado y donde lo llame el partido ahí estará aportando buenos resultados.

Por el lado del PRI, nadie pinta para la presidencia municipal, a menos que en esas “negociaciones políticas” que, dice la diputada Sarita Rocha que existen con el gobernador, entre en la polla en el 2027. Igual ocurre en el Movimiento Ciudadano con Marco Gama, con la ex funcionaria gallardista Adriana Marveli Costanzo y con la ex panista Josefina Salazar que, mal vistas no son, por el contrario… en fin esperemos.

Hasta pronto