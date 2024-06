Temor, angustia y nerviosismo

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

La angustia o nerviosismo en los mercados porque en México existe una hegemonía semejante a cuando gobernó el PRI o porque va a prevalecer “dice la oposición” una sobrerrepresentación en las cámaras de diputados y senadores, se ha convertido en oro molido para los medios identificados con la derecha o afines al conservadurismo que se resiste a morir.

Primero cuestionaron al gobierno de MORENA de que por su culpa o haber ganado contundentemente las elecciones del 2 de junio habría una representación excesiva de este partido y sus aliados en el Congreso de la Unión, y segundo, pese a que la economía se encuentra sólida y que la volatilidad del peso frente al dólar este originándose por causas económico-mundiales; ya agarraron pretexto de que es por las reformas al Poder Judicial.

O sea, como el españolito, “la cosa es joder” y, como ya lo habíamos señalado; en la oposición partidista y entre los grupos conservadores, aun no se digiere el resultado electoral del 2 de junio. Es día que no alcanzan a vislumbrar o a entender que política y moralmente están derrotados y que la soberana madriza que les pusieron es irreversible, – ni modo que no, ahí están los resultados. Por otro lado, la inversión en México no parará, ya lo veremos.

La sobre representación o negociación política en lo oscurito o bajo la mesa, siempre existió. Solo acordémonos de la famosa “Roque señal” o de las mayorías calificadas cuando los diputados del PAN y el PRI aprobaron que el gobierno de Ernesto Zedillo saliera al rescate de los señores del dinero creando y aprobando el FOBAPROA, algo en verdad considerado como el mayor fraude del siglo pasado y que aún siguen pagando los mexicanos. ¿A poco ya se le olvidó?

Ya habíamos sostenido que las Reformas al Poder Judicial van, al igual que la regulación real o desaparición de los órganos autónomos como el INAI. Solo vean la desesperación que demuestran de reunirse con la presidenta electa Claudia Sheinbaum para darse una idea de su nerviosismo, temor o desencanto. Lo cierto es que pronto se les acabará su fiestecita.

Lo mismo sucede en el INE que seguramente cambiará de nombre y dirección, además de la probable desaparición de los Organismos Políticos Locales Electorales en los estados, que solo sirven para gastar lo que no se tienen o para duplicar las funciones. A ellos también les llegó la hora y ello no significa un retroceso democrático de las luchas civilistas de la década de los 90s, simplemente se pondrá orden y se evitará la duplicidad de funciones.

Evidentemente que, lo que más les preocupa y ocupa, por lo menos se ve y se siente en medios nacionales, en sus conductores y comentaristas; es justamente las Reformas al Poder Judicial. Bueno, hasta ex presidentes de Colegios o Barras de Abogados, han mostrado su nerviosismo porque simplemente el negocio se les acaba, a ellos, a los jueces, a magistrados y ministros.

Algunas o algunos de ellos, muestran su temor de que, si hay reformas en este Poder, se corre el riesgo de politizarlo y que delincuentes de cuellos blanco pierdan el privilegio de la impunidad. O bien, – temen que el narcotráfico se incruste en la posible elección de los “defensores o aplicadores de la ley”

¿A poco deveras creen que no están metidos y que no reparten carretadas de dinero para salir libres o evitar ser extraditados? ¿En dónde está verdaderamente la llamada “puerta giratoria”, por esa donde entran y salen delincuentes de alto, mediano y bajo pelo?, pues para ser honestos es en los Poderes Judicial Federal y Estatal.

Esos abogados sostienen que, si los jueces y magistrados son sometidos al escrutinio popular para ocupar el cargo, va a ver problema porque nadie tiene los conocimientos del derecho elemental. ¿A poco cuando el ciudadano común sale a votar por un presidente municipal conoce la integración de su planilla que ocupará el Cabildo? – o bien, no nos vengan con que la ciudadanía conoce a los candidatos a diputados locales o federales, sobre todo de sus capacidades legislativas…. La neta del planeta, no les queda.

Hasta pronto

