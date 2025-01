Sencillo no es

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Este muchacho, Luis Enrique Hernández, director del Instituto de Migración y Enlace Internacional IMEI, seguramente nunca imaginó vivir un escenario como el que actualmente enfrentan miles de paisanos que están siendo obligados a retornar a su tierra natal.

Dice que solamente en Texas, hay 40 mil potosinos potencialmente deportables. A todos ellos. ¿En verdad la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación tienen alternativas de atenderlos y resolverles el problema que implica su regreso violento y obligado?

Cualquier pensante diría: No mamen. Si se fueron, fue justamente porque aquí y en sus regiones no encontraron oportunidades. Simular o tratar de encontrar para ellos una solución laboral o educativa para sus hijos, es simple demagogia ante un problema de dimensiones incalculables.

Decir, que el gobierno del estado, a través de la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Educación está preparado para una reinserción laboral y educativa, tiene un tufo simulador. Ya otros gobernadores como el de Puebla se lucen con pendejada y media.

Nuestros paisanos, insisto, llegarán a sus lugares de origen que son el altiplano, la zona media y algunos de la región centro. Llegarán con sus familias y luego veremos.

Regresarán con una mano adelante y otra atrás simplemente porque habrán dejado todo lo que lograron construir con su trabajo.

Ofrecerles trabajo no es malo, como tampoco lo es la educación para sus hijos; pero se imaginan ustedes el problemón que ello significará. A lo mejor para Luis Enrique no tiene mucho problema, al final del día no será el quien resuelva, pero de que está cabrón, lo está.

Y ya no hablemos de que en todo Texas, Chicago y Los Ángeles hay cerca de 200 mil potosinos. Muchos de ellos indocumentados.

“Ahí sí que hace frio” y por mucho que este muchacho se esfuerce, esa Dirección, la de Migración y Enlace Internacional tendrá que reorientar su trabajo y dejar de lucirse para ponerse las pilas.

El Pollo ya hizo compromisos y tendrá que cumplirlos, ni modo que no.

Por otro lado, el despliegue de tropas gringas en su límite sur es ya una realidad. O dejan pasar a los miles de migrantes mexicanos, de centro y Sudamérica varados en las fronteras o se les regresa, no hay de otra.

Que eso tendrá un alto impacto social, un costo político y económico, pues si, si lo tendrá. Para Claudia es mejor pasarse por el arco del triunfo los derechos humanos que enfrentar una crisis humanitaria.

Es cuestión de pensarle; al margen de los programas asistencialistas anunciados por Gobernación.

En otro contexto, una vez que el presidente Trump ya dijo que los cárteles mexicanos serán tratados como terroristas, pues en esas se verá. El poderío, la presencia y la fuerza letal que han demostrado aquí y allá en las últimas décadas no es un juego.

Él, Trump, y el pueblo norteamericano habrán de enfrentar lamentablemente las consecuencias. El presidente de los EE. UU. no debe olvidar nunca que Norteamérica es el principal consumidor de drogas y facilitador del tráfico de armas y municiones.

Si esto no lo contempló, en su salud lo hallará.

Hasta pronto