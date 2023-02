Segundo piso en la 57 una hazaña

DE FONDO

Fernando Diaz de León Cardona

Un estado que carece de la infraestructura necesaria para su movilidad o que no tiene los servicios públicos suficientes no deja de ser un ranchito. Así estaba San Luis Potosí en sus últimas décadas. No nos bajaban de ser un pueblo polvoriento y bicicletero y, con sobrada simulación nadie decía nada ni nadie se aventuraba o atrevía a cambiar su rostro.

Que nuestra capital potosina ha cambiado sí, si ha cambiado. Su crecimiento y nuevas vialidades como la “Salvador Nava Martínez”, impulsada en el gobierno de Marcelo de los Santos, las más de 200 calles pavimentadas entre el 215 y el 2018 y ahora el Circuito Potosí y pronto otras avenidas construidas con un moderno alumbrado público le concede a la ciudad una fisonomía diferente.

El gobierno de Ricardo Gallardo Cardona, sin duda pasará a la historia como el mandato del fortalecimiento al empleo y el crecimiento de la infraestructura. El rescate y reconstrucción de los Parques Tangamanga, los proyectados para Soledad y el Centro Recreativo de Matehuala son solo el principio de los 36 centros de esparcimiento anunciados por el gobernador del estado.

Si Gallardo logra la mega obra de colocar un segundo piso a los tramos más complejos de la carretera 57, sin duda que será la obra que imprima el sello de su gobierno. Será la “joya de la corona” porque con ello vendrá a resolver la problemática vial que hoy padecen miles de potosinos quienes por necesidades de trabajo se tienen que trasladar a la zona industrial.

Como siempre. Habrá quienes le apuesten al fracaso o comiencen a joder como cuchillitos de palo sobre el proceso de licitación, los recursos y los montos que implicarán erogar para que esta magna obra se concrete. Serán los de siempre, pero nada pasara.

Aquí lo importante es que se haga la obra y se materialice ese segundo piso que ningún gobierno del pasado se atrevió a plantear ni siquiera como medida de planeación preventiva ante el inminente crecimiento de la capital del estado. Con el segundo piso que ha propuesto Gallardo, sin duda que los problemas de movilidad se reducirán significativamente., San Luis será otro.

ENTRE PARENTESIS

Los farsantes que convocaron el domingo a las marchas para defender al INE y “su voto”, tuvieron este lunes una clara y puntual respuesta del presidente de la República. A cada uno de los seudo líderes de partidos políticos, a los intelectuales orgánicos, a los simuladores, a los expresidentes y delincuentes de cuello blanco les dio la exhibida de su vida y les sacó sus trapos al sol.

“Son los corruptos de siempre, fueron los traficantes de influencias, fueron los manipuladores de conciencias, son los que han saqueado a este país, fueron los que perdieron el privilegio de los negocios chuecos evadiendo impuestos y son los que perdieron la posibilidad de seguirse haciendo ricos a costa del pueblo. Fueron, – en síntesis, no los que defienden la democracia sino los que se oponen a que México cambie.

Para los no enterados, el gobierno federal no busca tener el control de los procesos electorales; la Reforma Electoral propone disminuir el gasto a los partidos políticos, propone disminuir el número de diputados plurinominales, Busca eliminar el trasvase de votos de un partido a otro, propone reducir el gasto excesivo del INE y sus Consejos Electorales Estatales; propone disminuir su apoltronada burocracia que solo trabaja cada tres años. A eso se refiere y por ello se advierte esa inconmensurable frustración y berrinche.

En otro tema, siempre he sostenido que el ceder no significa un acto de debilidad sino un acto de conciencia y prudencia política. Hoy por hoy, los sindicatos al servicio del gobierno del estado están frente a la enorme oportunidad de ser solidarios con el gasto público. Pretender contar con dos servicios médicos que son muy costosos no se justifica.

Hasta pronto

