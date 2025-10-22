QUIEREN VER SANGRE

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Durante la transmisión de videos difundidos relacionados con la movilización estudiantil realizada este martes que culminó en el Edificio Central de la UASLP imperó en su inicio la cordura, la sensatez, la coherencia y la tolerancia desafortunadamente fue inocultable el involucramiento de personas infiltradas y en consecuencia ajenas a la UASLP.

Los hechos están a la vista de todos. El vandalismo, los destrozos causados y la sustracción de objetos propiedad de la Máxima Casa de Estudios del Edificio Central fue evidente. Claro está que no fueron los estudiantes quienes propiciaron los actos violentos, sino justamente las personas infiltradas que buscaron desvirtuar el movimiento con otros intereses.

En las redes sociales, se publicaron diferentes posturas, sin embargo, es hora que nadie se explica el por qué algunos participantes utilizaban pasamontañas, pañuelos o cubre-bocas. ¿Eran indispensables o necesarios cuando su lucha por encontrar justicia es legítima? ¿Miedo tal vez la represión o a algún ajuste de cuentas?, no lo sabemos, pero no se justifica, no tienen porque cubrirse los rostros.

Que existe indignación entre la comunidad universitaria, desde luego que sí y, nadie en su pleno juicio podría negar que no irrita o lastima a toda la Institución lo ocurrido en varias facultades como en Economía, en Derecho y en Ciencias y humanidades, entre otras. Ya yo dijimos, la poca atingencia, el dejar pasar o burocratizar las denuncias tuvo un límite.

Lo que resulta intolerable e injustificable es que gente extraña a la UASLP pretenda intervenir, solicitando incluso el retiro del Rector de la Universidad. Ni la justicia, ni su procuración misma debe politizarse, sencillamente porque no es moral y socialmente conveniente. En un asunto como este nadie tiene derecho a intervenir o a distorsionar la realidad difundiendo falsedades.

Hoy los jóvenes alzaron la voz y fueron escuchados. Las autoridades universitarias hicieron lo que les correspondía hacer. Expulsar a los infractores de una violación agravada y dar de baja a directivos de la Facultad de Derecho. Si ello resuelve de fondo el problema que bueno, pero si solo fueron ofrendas para calmar los ánimos que grave que los temas relacionados con el hostigamiento o el acoso continúen en la agenda académico-estudiantil.

Ya la Fiscalía General del Estado dio la cara este miércoles y anunció la detención de uno de tres de los jóvenes involucrados. La Procuradora Manuela García, salió a medios y lamentablemente fueron más las dudas que sembró que las respuestas que dio. La claridad no es lo suyo, la ambigüedad y la flaqueza sí.

Nunca contestó sobre la presencia de agentes ministeriales en una de las Facultadas tomadas que acudieron en dos unidades sin placas presuntamente por una llamada al 911. ¡Cuánta atingencia Dios mío! Sobre todo cuando toda la sociedad sabe que rara, o muy rara vez es atendida en esta instancia.

En fin, en este pueblo no pasa nada y cuando algo sucede se oculta. Solo esperemos que la gente ajena a la Universidad saque las manos y que no viole el onceavo mandamiento., me refiero a que no se meta en lo que no le importa.

Que no participe y que no actúe bajo consigna de algún partido o alguna autoridad. Apostemos a que Sarita Rocha rectifique y entienda que como dirigente del PRI o presidenta de los diputados no puede involucrarse en un asunto que es solo competencia de la UASLP.

Por lo pronto, ya vemos con tristeza como se pretende distorsionar el tema de la Universidad. Si la perversa intención es retirar al Rector existen muchos caminos, pero ni el PRI ni MORENA tienen calidad o autoridad moral para opinar. Que se den de santos que no les balconeen más a sus militantes presuntamente involucrados en el conflicto, digo.