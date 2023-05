DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Ya sabemos que el INTERAPAS es un organismo incapaz, deficiente e insuficiente para resolver el problema de escasez del agua potable en la capital potosina y los municipios de Soledad de Graciano Sánchez y Cerro de San Pedro. También estamos conscientes que a esta dependencia la han convertido en caja chica los gobiernos municipales de la capital, pero ¿y luego?

¿Como es que un organismo como INTERAPAS se conserva vigente, quien lo sostiene o cual es el interés político y económico para su subsistencia cuando toda la población sabe y sufre en carne propia sus deficiencias? ¿Cuál es entonces el afán de sostener a una entidad pública que desde hace años ha sido rotundamente cuestionada por su incapacidad y mediocridad?

Si alguien lo sabe, pues que lo diga, lo sustente o lo defienda, pero el INTERAPAS no puede continuar como funciona actualmente. Actos y hechos comprobables de corrupción, irresponsabilidad e incapacidad se ha demostrado. Estamos a punto de ingresar a una crisis social por la falta de agua y todos los niveles parecen estar jugando el ping pon. Que, si me debes, que, si te debo, que no es lo que tu dices sino lo que yo afirmo, en fin.

Ciertamente la Constitución es muy clara, en el sentido de que es de la competencia exclusiva de los municipios el abastecimiento del agua, – de eso no hay duda. Pero quienes defienden esa postura, ignoran que si alguno de los municipios que conforman el Organismo Operador del Agua Potable INTERAPAS decide sustraerse o desprenderse, entonces es el gobierno del estado quien debe temporalmente entrarle al toro.

Hasta ahora, desde hace años, han sido puras fintas tanto de Soledad de Graciano Sánchez como de Cerro de San Pedro el abandonar el organismo. No debe ser algo sencillo para que lo hagan, algo hay que lo impide técnica y financieramente, pero si en este justo momento es la única alternativa legal para que el gobierno del estado asuma el control, pues ya estarían ¿o no?

ENTRE PARENTESIS

Dicen que el flamante delegado de Bienestar Gabino Morales quiere ser Senador de la República o que ya de muy jodido presidente municipal de la capital potosina. Igual está el ex secretario de Comunicaciones y Transportes Leonel Serrato Sánchez. Cualquiera de los dos podrá ser, siempre y cuando así lo decida la Corcholata ganadora para la grande o el gobernador del estado.

Evidentemente que Ricardo Gallardo jugará con el candidato de MORENA para la presidencia de la República, sería una locura o un error político el no hacerlo y tendrá que pactar algunas posiciones para no verse tan sobrado, pero el hecho de que tenga que ser cualquiera de estos dos ejemplares, está por verse.

MORENA y el Partido Verde tienen cuadros importantes que podrían garantizarle al presidente en turno y al que venga, las posiciones en el Senado y en la Cámara Federal de Diputados. Obviamente que se dará preferencia y prioridad a las propuestas del gobernador, de otra manera no será responsable de un resultado adverso. Eso lo sabe el presidente, lo entiende Mario Delgado y de ello estará consiente quien sea el candidato de MORENA.

Por otro lado, en el PAN ven al presidente municipal Enrique Galindo Ceballos “muy rojo”, pero no de tanto rubor o calor sino por el uso de emblemas y camisetas en sus actos. Los panistas opinan que ha hecho un buen trabajo, pero vaya usted a saber cual sea el acuerdo nacional. Igual dentro de la Coalición es una propuesta priista y no panista y dejen colgados de la brocha a más de tres panistas que andan muy acelerados, no es dudarse.

De que Galindo buscará la reelección, eso ni dudarlo, el gran problema para él es que Gallardo buscará quitarles el último reducto y, quien se encargará de ello, será la crisis social que se viene por la falta agua y otros problemas muy propios y complejos de la capital potosina. Por mucho que le inviertan los curros, fácil no la tendrá… al tiempo.

Hasta pronto

