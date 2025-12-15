POR ALGO LO HICIERON

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Finalmente el pleno del Congreso del Estado, aprobó, sin discusión o debate alguno la iniciativa de Ley propuesta por el CEEPAC que reforma la Constitución General del Estado y que, a partir de su publicación establecerá la paridad sustantiva de género, es decir, que las respetables mujeres podrán contender “solitas” por la gubernatura del estado en el 2027.

Cuando esta iniciativa fue presentada y aprobada en Comisiones y luego avalada por mayoría este domingo en el pleno legislativo, solo votaron en contra los 6 diputados de MORENA y 2 del PAN. Bajo acuerdo explícito, estrategia o presión la propuesta fue finalmente votada por 19 diputados a favor, lo que augura una alianza de facto en 2027.

A partir de la presentación de la iniciativa CEEPAC y tras su aprobación en Comisiones Legislativas y concretada este domingo 14 de diciembre en el Pleno del Poder Legislativo, la especulaciones llegaron en cascada y las reacciones no se hicieron esperar.

En primer término la consumación del hecho es para muchos inconstitucional o anticonstitucional, – a lo que es el mismo, que los señores diputados son unos auténticos violadores de la ley o ignorantes de la Constitución General de la República y del Estado.

También se dijo, que había sido un golpe mortal a la democracia, lo que significa que los señores diputados son unos autoritarios y anti demócratas. Otras y otros, manifestaron que había sido una imposición; lo que representa que los legisladores fueron sumisos y convenencieros para legitimar un proyecto transexenal.

Hasta ahora, nadie ha dicho que todo esto podría representar el asentamiento de un nuevo cacicazgo. Del continuismo se habla mucho, pero para ser honestos; las tres mujeres que dirigen hoy los partidos más importantes nunca dijeron esta boca es mía, al fin y al cabo las tres resultaron beneficiadas y tal vez hasta les ande cuajando.

Nunca adoptaron una postura contundente, ni Vero ni Rita, excepto Sara Rocha del PRI que todo mundo sabía que estaba entregada al poder. Que existen, se leen, se escuchan y se observan muchas voces en el desierto, pues sí. Las hay, por consigna o convicción.

Principalmente en redes sociales, en algunas columnas o medios informativos. No hay un movimiento social o un partido político capaz de enfrentar la realidad que hoy vivimos. Ni MORENA, que se hubiese visto demasiado mal con su entreguismo de votar en favor, solo vean al diputado Arreola.

Si José Ricardo Gallardo Cardona y compañía fueron capaces de coptar por cualquier medio a los poderes económicos, políticos y sociales; si fue audaz en apoderarse del Poder Legislativo, del Poder Judicial; de la presuntamente autónoma Fiscalía General del Estado, del IFSE y del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEEPAC, no se quejen, lo que faltó fue una oposición real.

Esto ya no es de pedigrí, es la lucha el poder por el poder.

Si lo que este domingo aprobó el Congreso del Estado se va a ir al Tribunal Electoral Estatal, sueñen en que se dará reversa a lo acordado este domingo por el Pleno del Congreso, espacio donde ni la duda ni el desprestigio les importa. Mucho menos al CEEPAC.

Ahora, si los directamente afectados, léase ciudadanos; actuales funcionarios, partidos políticos o potosinos con pleno goce de sus derechos políticos, logran algo en la Sala Superior de Monterrey o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa es otra cosa. Por lo pronto el Congreso del Estado ya dio el primer golpe.

Teóricamente adelantar el proceso 2027 es justamente para dejar correr los tiempos y resolver las impugnaciones o presentación de controversias constitucionales. No hay otra explicación, ni siquiera el aumento a los recursos públicos al CEEPAC para su funcionamiento a partir de noviembre del 2026.,

Lo políticamente sensato, es que todas esas voces que se oponen a la Reforma Constitucional se organicen, expongan los razonamientos legales, históricos y sociales de su impacto. Guardar silencio los hace comparsa, cómplices o mediocres. Los medios no son todo. Su actitud revela el temor profundo o velado, ni modo que no.

Si finalmente van a la contienda Ruth González Silva, Verónica Rodríguez, Estela Arriaga de Galindo, alguna de las hermanas Rodríguez, Adriana Marvelli o Sahamanta de Zumaya, lo más probable es que la elección se divida verdaderamente, ya lo veremos.

Lo que no se vale, ya lo señalamos, es la guerra sucia, la difamación y los calificativos; para ninguna. Si la contienda es solo para mujeres, bienvenida sea y, solo esperemos que ninguna sufra un desencanto con algún fallo judicial.

Esperemos como viene la Reforma Electoral Federal y; si corren las controversias, esperemos a ver la opinión de los señores Jueces del Tribunal Electoral en Monterrey o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta pronto