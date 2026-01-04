O TRUMP ES EL ESTADO O ES EL ANTICRISTO

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

El narcotráfico en todo el mundo es un monstruo de mil cabezas. Matan a uno, detienen a otro, extraditan a varios, las organizaciones reciben golpes financieros o les afectan a estructuras importantes, pero siempre, históricamente está comprobado que nacen o surgen nuevos líderes.

Ligada o no a la política o con los políticos, la delincuencia ahí está, ha estado y estará por los siglos de los siglos, siempre ha sido así y eso los gringos lo saben como primer país consumidor del mundo de las drogas y principal traficante o proveedor de armas al crimen organizado.

Este pasado fin de semana, el gobierno norteamericano incursionó en un país latino. Literalmente secuestro a un mandatario y violó toda norma legal internacional que puso en grave riesgo la estabilidad regional. El argumento central es que el presidente Venezolano Nicolás Maduro es un dictador y un narcotraficante.

Horas más tarde se reveló el verdadero propósito: “Estados Unidos gobernará Venezuela hasta en tanto exista una transición adecuada e invertirá miles de millones de dólares para reactivar la industria petrolera de aquel país”, ¡Cuanta preocupación y bondad Dios mío¡

Quien sigue: ¿Colombia, Cuba, México? Los Gringos ya metieron sus narices en Gaza, en Irán, en Ucrania y en otros países. El presidente Güero quiere Groenlandia y otros espacios ricos en recursos naturales para explotarlos a su conveniencia para fortalecer su economía.

Tanto ha disparado en redondo contra el mundo, incluyendo a la Unión Europea, a Rusia a China y a Corea del Norte que no faltará que brinque un país más cabrón que los gringos. Donald Trump piensa que con la imposición o con el incremento de aranceles presiona y resuelve un problema económico y migratorio que es estructuralmente mundial.

En el caso específico de México, quien podría dudar de la existencia o presencia del crimen organizado. Creo que nadie; los resultados en esa lucha frontal del gobierno contra la delincuencia y la confrontación o ajuste de cuentas entre organizaciones lo vemos todos los días. No seamos ingenuos. Están infiltrados en los tres niveles de gobierno y la corrupción sigue y se mantiene como parte sustancial del sistema.

Ahora bien, lo que dijo Donald Trump sobre nuestro país, en el sentido de que “algo tenemos que hacer en México” porque aunque Claudia Sheinbaum es una buena persona no gobierna, sino los cárteles; es un señalamiento delicado, temerario y una acusación seria.

Solo esperemos que a los Gringos no se les ocurra poner militarmente un pié en México, porque los mexicanos no son los venezolanos. En Cuba y en Vietnam les fue como en feria. Ni los Rusos, ni los Chinos o los Coreanos están cruzados de brazos. Observan y condenan porque poderosos los son.

Si el gobierno norteamericano se empecina en seguir metiéndose en lo que no le importa o debiera, que no se extrañe luego de que podría estallarle una crisis internacional. De hule o goma no son los güeros, tienen grandes vulnerabilidades internas y externas. Tratar de engrandecer el imperialismo en pleno siglo XXI es un gran riesgo para ellos.

Por lo pronto, si Nicolás Maduro es un narcotraficante que se le castigue, – como a cualquiera que se involucra con los malosos, – pero de eso, a violar la soberanía de un pueblo, al que solo a su sociedad le corresponde decidir su rumbo y futuro, es un verdadero albur, ¿o no?

Mientras tanto, varios países, estados y municipios; políticos y empresarios deberían poner sus barbas a remojar. Este mundo anda de cabeza y el presidente norteamericano está cada vez más resuelto, obsesionado o deschavetado. De que tienen información fresca, la tienen, de eso no hay duda.

Hasta pronto