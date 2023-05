No hay más, o es el Estado o se privatiza el agua

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

El problema del abasto de agua para la población potosina es histórico y profundamente complejo. Gobiernos locales van y vienen, pero ninguno ha logrado encontrar la mejor solución. En principio, el municipio de la capital ha utilizado al Organismo Intermunicipal INTERAPAS como caja cómoda para financiar proyectos políticos y para resolver compromisos de campaña; siempre con una nómina desfasada y abultada en perjuicio del organismo.

Hoy por hoy, la falta de agua que enfrenta la ciudad y el vecino municipio conurbado de Soledad de Graciano Sánchez, y que por supuesto se agudizará por las fracturas y fugas que presenta la presa surtidora El Realito y que tardarán al menos 8 meses en reparar, será el génesis de un conflicto que por mucho que se implore y se pida no politizar la guerra será inevitable entre el gobierno del estado y el propio de la capital potosina.

Extraño resultan los daños o sabotajes a obras presuntamente cometidos por emisarios de uno y otro gobierno, pero resulta peor el silencio, la simulación y la falta de voluntades para aterrizar acuerdos que permitan resolver un problema que tiene varias aristas. En primer lugar, habría que citar el caótico, anárquico y descontrolado crecimiento de fraccionamientos normales y de construcción vertical que se chupan buena parte del agua.

En segundo lugar, nunca, ninguna autoridad asumió una responsabilidad preventiva convertida ahora en una probable crisis social que se avecina por la falta del agua. Nadie se preocupó por gestionar ante las instancias federales la perforación de nuevos pozos o de brindarles mantenimiento y equipamiento.

El crecimiento desmedido de la ciudad hizo necesario un mayor abastecimiento sin tener las reservas necesarias y, si a esto se suma el grado de corrupción y trafiques hechos por directivos, funcionarios responsables del desarrollo urbano y alcaldes, pues entonces el problema será inevitable. Nadie Aceptará su responsabilidad, los tiempos electorales se aproximan y justo por ellos se politizará el tema, eso será inevitable.

Entre las soluciones inmediatas que se vislumbran son varias: En principio que se repare la presa El Realito y se siga abasteciendo a la ciudad. Luego, lograr paralelamente el respaldo federal con dinero y autorizaciones legales para que se perforen y se equipen más pozos; garantizando la salud de los habitantes, – es decir, que perforen donde existe agua buena y saludable para el consumo humano. Si el pretexto es el dinero, la otra es recurrir a la Banca de Desarrollo para que financie los proyectos.

En la revuelta que ya comenzamos a observar, la idea de extinguir al INTERAPAS no es mala. Si las aguas y su explotación están reguladas por la Constitución y es de la competencia municipal su explotación, dotación y suministro, pues que se busquen rendijas legales para resolver el problema y no quedarse en que no se puede porque es facultad exclusiva de los Ayuntamientos.

En este contexto, hay tres principales alternativas: Que la Comisión Estatal del Agua CEA se haga cargo del suministro. Que los municipios que conforman el INTERAPAS le entren con todo, – o bien, como última alternativa, indeseable pero viable y razonable es que se privative el servicio del agua potable como se ha hecho en ciudades como Aguascalientes en donde la gente le tuvo que entrar con el pago y con estrictos controles para evitar dispendio y corrupción.

Si el camino es que la CEA asuma el control del agua, es urgente que diga pues como lo hará y sobre todo como resolverá la crisis que se presentará. En esta dinámica, será igual necesario que nuestros flamantes diputados al Congreso del Estado fijen ya una postura legal, sensata y viable para hacer las adecuaciones a la Constitución local y leyes secundarias.

Si de verdad no desean que el tema se politice, los diputados deben empezar por actuar con seriedad, sensatez y voluntad. La guerra verbal en tribuna en nada contribuirá a resolver lo que se nos viene. La gente quiere que las autoridades resuelvan el problema de la escasez, no desea que nuestros gobernantes y legisladores anden en este momento buscando responsables o que se hundan en la subcultura de la grilla, ¡ha! y pidámosle a Dios que llueva.

Hasta pronto

Share this: Twitter

Facebook