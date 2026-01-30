NO COMAN ANSIAS

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Todo parece indicar que los ánimos y calenturas adelantadas en el contexto político-electoral se avivaron este miércoles tras el acuerdo nacional entre MORENA-PT y PVEM para fortalecer a la Cuarta Transformación. En el concierto local, las dos principales corrientes, Verdes y Morenos fijaron posturas contradictorias.

Tanto la postura del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, en el sentido de que habrá coalición estatal con miras al 2027 parece estar firme. Sin embargo, cuando habla de que “cada dirigente tendrá un carril”, confirma lo que la líder estatal de MORENA, Rita Ozalia Rodríguez declaró: “En San Luis Potosí ninguna alianza está definida”.

Con mucha antelación, y pese la posición fijada por el diputado panista Rubén Guajardo Barrera, que, dijo que ninguna alianza es invencible, lo cierto es que, si se llegase a concretar la coalición MORENA-PT-PVEM, la o el candidato que propongan para la gubernatura del estado saldrá invicto. Se lo firmo. Esto conforme a las encuestas y a la lógica político-electoral.

Aquí lo interesante es lo que el propio gobernador del estado señaló, cuando mencionó que “cada uno deberá tener su parte proporcional”. Sin decir más, esto infiere de que habrá una dura e intensa negociación entre MORENA y el Verde en posicionar a sus cuadros para competir el año que viene, aunque también es importante lo que dice MORENA: “Cualquier decisión deberá tomarse con reservas y sin adelantar conclusiones”.

Después de las declaraciones del mandatario estatal, en el sentido de que, “desconoce que pueda suceder después de las pláticas entre las dirigencias estatales”; y tras la aparición de la líder estatal de MORENA, horas después, todo indica que hasta ahorita, al menos hasta este jueves no se había generado ningún acercamiento.

Lo cierto es que si no se acelera la integración de la mesa de diálogo a la que se refiere El Pollo, todo seguirá siendo especulación y habrá interesados de ambos bandos en desvirtuar o tratar de instalar narrativas perversas y distintas. Lo políticamente sano, es que ya se concrete por lo menos un encuentro y a partir de ahí, ir definiendo lo correctamente posible y hasta lo imposible.

Si MORENA insiste en que no deberá haber parientes en las candidaturas a gobernador, a diputados federales, locales o a presidentes municipales; porque además es un acuerdo del Consejo Político Nacional, todo dará un giro esperado o inesperado, es decir, o San Luis Potosí se convierte en una ínsula política aislada o las cosas se cuadran conforme a expuesto por la presidenta de la República.

En esta hipótesis, ni la senadora Ruth González Silva ni Ricardo Gallardo Juárez estarían impedidos legalmente de participar, solo que irían solos, sin MORENA, aunque con toda una estructura social de respaldo. En caso contrario, si la alianza se cuaja y se hace valer el acuerdo nacional de MORENA, los nombres de Juan Carlos Valladares, Gilberto Hernández, Juan Manuel Navarro y José Guadalupe Torres Sánchez toman relevancia.

La puja será sin duda cruenta y, MORENA tratará de impulsar por su lado a Rosa Isela Rodríguez que sigue sin levantar la mano; al empresario Gerardo Sánchez Zumaya y al propio Juan Ramiro Robledo. Ellos también tendrían que transitar por la libre y con posibilidades reservadas de un triunfo electoral toda vez que el PVEM tiene estructura y cuadros importantes en todo el estado.

Por otro lado, el hecho de que el gobernador manifieste que, no se trata de dejar a nadie afuera y de que todos van a poder jugar, habla de una actitud anticipada de sensibilidad política, principalmente en lo que se refiere a las candidaturas a diputados federales, locales y presidentes municipales. En este caso, también se deduce que Gallardo estaría dispuesto a ceder posiciones en la mesa de la negociación.

En fin, habrá que esperar y no comer ansias, porque a nada bueno conduce…. Hasta pronto.