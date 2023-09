La chinga en 2024 será de antología

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Cuando concluyó su recorrido por varias entidades del país en búsqueda de convertirse en coordinadora de la oposición, la ahora precandidata por el Frente Amplio por México PAN-PRI-PRD a la presidencia de la República, Xóchitl “La Pelangochis” Gálvez, manifestó que se había puesto “una verdadera chinga” durante su visita a los estados.

Probable augurio o mero presagio; esa soberana chinga que se llevó será exactamente la misma o peor, la que le propinarán el día de las elecciones el próximo año. Por lo pronto, la candidata del conservadurismo enquistado en el PAN y el PRI, porque el PRD ni en cuenta, ya anunció que promoverá las energías limpias y que reprivatizará Petróleos Mexicanos PEMEX.

Dicen que el que mal comienza mal acaba y así empezó Xóchitl. Su estilo dicharachero y su lengua larga le acarreará muchos problemas. Eso de expresar públicamente que en su gobierno no habrá rateros, huevones ni pendejos, fue tanto como darse una salpicada con su misma saliva, pues prófugos, perseguidos, investigados y algunos encarcelados, provienen precisamente de los partidos políticos que la empujaron.

Su virtual candidatura, evidentemente que ha despertado muchas expectativas entre la derecha y en aquellos sectores que aún se resisten al cambio, – sin embargo, pierden de vista que, con todo y el berrinche de Marcelo Ebrard, no habrá fractura en MORENA ni mucho menos pone en riesgo su triunfo en 2024. Marcelo tendrá todo, sentirse autosuficiente, pedante y mamón, pero sonso no es, sabe que una decisión equivocada en lugar de resignarse tendría un alto costo político.

Quienes le apuestan a Xóchitl Gálvez, parecen ignorar que MORENA no solo tiene el control y todos los recursos del gobierno federal. Y no solo eso, tiene a sus pies a no menos de 25 gobernadores morenistas y aliados que le meterán todo el dinero del mundo para mover las estructuras en favor de Claudia Sheinbaum. Gobiernos ricos como Nuevo León y Jalisco, simplemente no le meterán un clavo a la campaña del PAN-PRI-PRD. Ya lo dijo el mandatario del estado norteño “Con el PAN o con el PRI ni a la esquina”.

Desde luego que quienes operan atrás del PAN-PRI-PRD, le apuestan a que la influencia de medios de comunicación poderosos se la jueguen con su candidata; pero se les olvida que los medios masivos de información como Televisa, TV Azteca, Milenio, Radio Fórmula, el Periódico Reforma, El Universal o el Financiero, entre otros, son empresas que estarán al servicio del mejor postor, – es decir, de quien mejor ofrezca o pague más.

A lo mejor algunos se morirán en la raya defendiendo lo indefendible, prestándose al juego y a la guerra sucia que será encarnizada y despiadada, – no obstante, todos sabemos que al menos en estos últimos 5 años todos esos informativos y conductores gargantones no incidieron entre la población de clase baja y media. Algunos porque no fueron congruentes y otros porque sencillamente no llegan ni influyen en todo ese tejido social que se ha manifestado o está conforme con el gobierno actual.

Congruente, honesto, reservado, prudente y responsable se mostró el secretario General de Gobierno José Guadalupe Torres Sánchez, durante una entrevista que realizó Código San Luis. Esa sensibilidad y madurez política del funcionario gubernamental es una prueba de que la designación hecha por El Pollo fue acertada. Ojalá que el resto de los funcionarios expresaran esa humildad y dejarse de protagonismos y aceleres por brincar a otro cargo.

