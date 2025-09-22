DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Dígase lo que se diga, así sea con el intento de insultar, desprestigiar, calumniar, sobredimensionar o mentir, San Luis Potosí es otro. Justo por ello les duele por algo que no podrán cambiar fácilmente. El gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, está en lo suyo, haciendo la chamba que le corresponde hacer como jefe político.

A cuantas intrigas no ha sido sometida la familia Gallardo. Que más agravios o señalamientos pueden hacer después de todo el daño que han pretendido causar los opositores a este gobierno, a la representación legislativa y ahora al Poder Judicial. Creo que no hay más que decir y de ello se han encargado sus adversarios.

Toda esa guerra sucia a la que han sido sometidos y expuestos tiene remitente y la mayoría sabemos de dónde vienen los agravios. A los Gallardo les han endilgado todo, … aunque algunos medios que antes se prestaban para lanzar lodo ya están disfrutando de las mieles del poder, otros, siguen en su línea de madrear y disparar en redondo.

Cuantas veces no se ha dicho que vivimos en un narco-estado, que el gobernador tiene sabrá Dios cuantos negocios o propiedades, al grado que lo han metido en la polla de los narco-políticos o narco-gobernadores. Según ellos cuentan con pruebas que documentan sus dichos, pero nada más; nada probado en concreto, nada real o tangible.

Y digo que San Luis Potosí cambió, porque lo que hoy presenciaremos en el IV Informe de Gobierno, traza un rumbo diferente y marca un destino mejor para miles de potosinos. ¿Quién le puede regatear a Ricardo Gallardo que no ha hecho algo?

Hoy por hoy existen inversiones y acciones importantes en la mejora de la infraestructura urbana y rural, en la movilidad, en la inversión extranjera y el empleo, en la ampliación de programas sociales y en la recaudación efectiva que hoy se tiene y que antes otros no lograban o que simplemente se la chingaban.

¿Quién podría rebatirle la inversión alcanzada para los tratamientos contra el cáncer? En toda esta transformación del estado y la capital, también ha contribuido el Ayuntamiento que preside Enrique Galindo Ceballos, que, aunque se niegue o se trate de minimizar, la ciudad tiene un rostro diferente.

Que ambas instancias nos quedan a deber, pues sí. Sobre todo en el aspecto de la Seguridad Pública, la Educación y la Salud. Que lo último es un tema que le corresponde a la Federación, es cierto, pero ninguna autoridad estatal o municipal puede quedarse de brazos cruzados cuando somos testigos de un pésimo servicio, de la saturación de consultas y la deficiente atención médica.

Por otro lado, quién podría cuestionar al gobernador de que no se ha enfrentado a intereses rancios y poderosos logrando buenos resultados. El Pollo comenzó por gobernar primero adentro y luego hacia fuera. Actualmente la mayoría camina como caballo debidamente domado.

Que hay resistencias en toda una apoltronada burocracia, claro que la existe y no ha sido sencillo encarrilar, son muchos los vicios del pasado que se siguen arrastrando pero ahí la lleva. Tocar intereses no es nada fácil, pero si algo tiene Gallardo es que le arrastran y ha sabido enfrentarlos con firmeza y determinación.

Obvio que los gastos de la FENAPO son altos, pero hoy los potosinos la disfrutan, acuden y se rompen parámetros de asistencia. Las placas y las licencias para conducir son gratis.

Evidentemente que siempre habrá prietitos en el arroz, pero es normal en todo gobierno. Por lo pronto El Pollo ingresa mañana a su quinto año de gestión y muchas cosas faltan por cumplirse y hacerse. De él dependerá la permanencia de un gobierno Verde o combinado.

Hasta pronto.