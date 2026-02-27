HASTA HOY, TODO SON ELUCUBRACIONES

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Al día de hoy, todas las hipótesis, teorías, sesudos razonamientos o aproximaciones en torno al desenlace que tendrá la propuesta de la presidenta Claudia Sheimbaum, para darle para adelante o frenar la Reforma Electoral Federal, no dejan de ser meras elucubraciones.

La postura de cada una de las fuerzas políticas que convergen en el Senado y en las Legislaturas Federales y Estatales, son muy claras. Cada una, a título personal, de manera oficiosa, con la representación o a nombre de sus respectivos partidos políticos ha fijado una postura. A veces contundente, otras tibias y algunas dubitativas.

Las posiciones adoptadas hacia el interior del PRI, del PAN y del MC, son claramente obvias. Ellos votarán en contra de la Reforma porque simple y sencillamente observan el fin de sus privilegios políticos y financieros. En el PVEM y en el PT, no cantan tan mal las rancheras; también ellos pretenden transitar por el mismo camino. Todos sus argumentos los justifican en aras de la debilitación de la democracia participativa.

Aquí lo interesante serán los términos de las discusiones en ambas cámaras y la decisión que al final del día se tome. Ya sea para aprobar todo o en parte, o bien, para rechazar la iniciativa presidencial. Si el escenario último se da, la propuesta de la presidenta Sehimbaun tendrá que esperar un mejor momento. De que el rechazo tendría consecuencias, políticas evidentemente que las tendrá.

En medio del debate que se ha generado, por lo pronto en el ánimo colectivo queda ya sentado un precedente de que existen partidos, – en su mayoría, que no quieren ni desean que se les reduzca su presupuesto y el número de representantes plurinominales. Eso de que al INE y a los OPLE se les baje el presupuesto, solo es pose y un argumento frágil e insostenible, tanto como mantener al PREP.

Recientemente fuimos testigos de elecciones en Costa Rica y en otros países de Sudamérica y no pasó absolutamente nada el tener que esperar los tiempos para anunciar el resultado final. De cualquier manera, en México, por costumbre, rompiendo toda regla cada candidato sale antes del PREP, en medios y en redes para declararse triunfador, y, ya cuando los números no les cuadran, se ven obligados a aceptar que “las tendencias no les favorecen”, por lo pronto, siembran duda, incertidumbre y confusión, eso lo sabe el INE y los OPLE.

Por otro lado, el que la propuesta no contemple, “presuntamente” algunos candados para evitar que el crimen organizado se infiltre o financie los procesos. Esto es algo tan relativo que cualquier partido que escupa para arriba corre el riesgo de bañarse. Lo que si debe considerarse en la propuesta presidencial, y eso es una exigencia popular, es que se retire el fuero constitucional para que cualquier político pueda ser procesado penalmente.

En el contexto local, eso de que los señores diputados federales o senadores podrían alinearse con el CEN del PVEM y el PT, son infantiladas. Aquí todo mundo sabe que solamente “los chicharrones del gobernador truenan”. No se hagan ilusiones. Si acaso uno de los diputados federales podría moverse con la dirigencia del PVEM, pero el resto, ni en sueños, eso es impensable.

Aquí hay un jefe político y junto con él transitarán muchas de les decisiones que se tomen. Y júrenlo que, hay de aquel que se rebele o se le atraviese. El Pollo sabe mover muy bien el tablero y conoce de las dimensiones que significan jugarle las contras a un o una mandataria nacional. En su justo momento Gallardo Cardona tomara sus determinaciones y no habrá poder local que se rebele, ya lo verán.

Hasta pronto