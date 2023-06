Grandes desafíos en Turismo

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Sin duda, San Luis Potosí tiene un enorme potencial turístico y debe ser aprovechado. En sus cuatro Regiones, el estado tiene mucho que ofertar y bastante que presumir. Desde el Altiplano potosino con sus municipios como Real de Catorce; en la Zona Media con Rioverde y su manantial natural; la Huasteca y sus parajes, ríos y cascadas y, desde luego la capital del estado, tienen mucho que ofrecer, es cosa de ingeniar programas atractivos y seguros.

Aurora Mancilla, cumplió con su encargo. Consolidó a la Secretaría de Turismo y le dio un giro diferente. El nombre de San Luis Potosí se escucho a nivel nacional y le dio el empuje que se requería. No obstante, algo faltó que llevó al gobernador Ricardo Gallardo Cardona a sustituirla por el arquitecto Juan Carlos Machinena Morales. Un hombre con el colmillo bien retorcido y con una gran experiencia en la administración pública, incluso en la política.

Con la llegada del nuevo funcionario, los retos en turismo se vuelven desafiantes y Juan Carlos Machinena tendrá la enorme tarea de modificar muchas cosas; de promocionar al estado, de atraer turistas y sobre todo sentarse con los prestadores de servicios para que el atractivo de visitar San Luis Potosí sea seguro y competitivo. No bastará con hacer bonitos carteles o folletos. Será necesario el consenso de los hoteleros, restauranteros, empresas de servicios y administradores de parajes, para que las cosas funcionen.

La dependencia es importante y tiene el reto de trascender. Si Machinena se coordina con otras dependencias estrechamente vinculadas a la actividad turística, sin duda que tendrá éxito. Sera indispensable involucrar a muchas instancias para que el visitante no solo disfrute de los grandes atractivos que tenemos en la entidad, sino que lo haga en condiciones de seguridad y desde la óptica de la protección civil para las familias. Concatenar esfuerzos será necesario.

A Juan Carlos, algunos lo señalarán de zapatista u horacista, incluso de que en el 2021 declinó de su candidatura por el Partico Encuentro Social a favor de Ricardo Gallardo Cardona. Lo cierto es que es un funcionario con experiencia y capacidad para llevar a buen puerto a la Secretaría de Turismo. Si Gallardo Cardona confió en él, no es producto de la casualidad, simplemente es un hombre leal, formado y comprometido con San Luis Potosí.

El cambio se observaba desde hace varias semanas y si el gobernador decidió concretarlo, pues simplemente es parte de la transformación y de la consolidación de su gobierno. Los cambios siempre son buenos y necesarios. En calidad de mientras, Juan Carlos Machinena tendrá que fletarse en la Huasteca, sede de la Secretaría de Turismo y sucursal del infierno por el terrible calor que hace por allá. En fin, buena suerte al nuevo Secretario.

Hasta pronto

Share this: Twitter

Facebook