  Estuches de monerías

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Cuando Ricardo Gallardo Cardona, habla de que la decisión de su gobierno es dispersar los recursos públicos en otros bancos, es seguramente porque “trae los pelos de la burra en la mano”. El que familiares de exsecretarios de Finanzas sean parte de un entramado de favores en el manejo de la nómina, simplemente es algo perverso, inmoral y ventajoso.

En los últimos sexenios; digamos en los 3 últimos, quienes han sido secretarios de Finanzas han sido Joel Azuara Robles, Jesús Conde Mejía; Juan Ramon Nieto Navarro, José Luis Ugalde Montes y Daniel Pedroza Gaitán. ¿A quién o quienes se refiere el gobernador del estado?, no lo dice, pero ahí están, debiera decirlo.

Si los exsecretarios, sus hijos o familiares son o no responsables de algo, pues se la verán; a lo mejor no con la justicia porque su trabajo puede ser válido y legítimo, pero no moral, porque simple y llanamente existió un tráfico de poder o influencias para que, a cambio del manejo de los recursos públicos, ocuparan cargos en BANORTE.

Esto es algo parecido como cuando algunos expresidentes de la República, como Ernesto Zedillo, Felipe Calderón y otros funcionarios se hicieron socios y de cargos de primer nivel en empresas trasnacionales. Hicieron favores a otros para garantizar un puesto y un ingreso. El o los secretarios de Finanzas estatales que estén involucrados, simplemente tendrán que explicar. Todos están a tiempo para evitar la especulación.

ENTRE PARENTESIS

Este martes aparecieron pendones en lugares estratégicos para denostar al presidente del CDE del PRI, Elías Pesina Rodríguez. “Que renuncie por dignidad”, decían. Comercio Municipal los retiró porque simplemente contaminaban la imagen urbana. ¿Quiénes los hicieron?, fácil, son los “revolucionarios” que se quedaron atrapados en la década de los 70s.

Hacer esa grilla cuando hay temas tan neurálgicos como la crisis del agua que pronto tendremos que enfrentar como que no viene al caso. Ese grupúsculo de priistas que dicen tener más de 3 mil firmas no es más que un grupito liderado por 3 o 4 inconformes tricolores que buscan una posición. “Quítate tu para llegar yo”, es su consigna.

Tenemos el problema de las vialidades y la inseguridad, ¡ha! pero de repente salen priistas preocupados, no por los conflictos sociales, sino porque Elías sigue el frente del PRI. Son los porros de hace años que buscan quedarse con el esqueleto del partido para garantizar su sobrevivencia con prerrogativas, regidurías, diputaciones y una que otra presidencia municipal.

Yo no sé porque Elías Pecina, Yolanda Cepeda, Martha Orta o Edmundo Torrescano no los desenmascaran. Ahí están. Saben quiénes son, de donde provienen, que buscan y cual son sus objetivos. Demócratas o revolucionarios no son. Que tienen financiamiento, sí. Es evidente, y quien lo está haciendo tiene el perverso propósito de quitar a Elías para ellos apoderarse del partido.

Yolanda Cepeda ya se los dijo: “déjense de pendejadas, pónganse a trabajar por el partido” Quienes están atrás de todo esto son los que siempre critican, no trabajan y solo se mueven por caprichos. “Acérquense al partido y aporten lo mejor de ustedes para cambiar y definir un mejor rumbo.” Mas clara no pudo ser la secretaria General del CDE del PRI.

Hasta pronto

