El Pollo, bien concentrado

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Después de su segunda comparecencia, la que seguramente será amplia, importante y precisa por la cantidad de obras y acciones emprendidas, consumadas o en proceso, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona tendrá que concentrase y echarle todos los kilos al asador para salir bien en las elecciones del 2024.

La chamba de rutina y el cumplimiento de los compromisos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo PED, la tendrán que hacer otros, para eso fueron llamados. Él deberá estar en lo suyo, en definir y negociar quienes serán los contendientes para ocupar un cargo federal, estatal o municipal de elección popular el año que viene. Como jefe político, tiene esa responsabilidad.

Ya algunos auguran que el gabinete se desfondará. Se habla de que Juan Carlos Valladares o Ignacio Segura Morquecho podrían contender por la Alcaldía capitalina, al menos así lo señaló el propio gobernador, – de modo que, tanto la Secretaría de Economía como la de Desarrollo Social podrían quedar acéfalas, – o bien, metiendo un relleno para continuar con el plan de trabajo.

Gallardo tendrá que jugar bien con sus alfiles. En MORENA no se están chupando el dedo. Tanto Gabino Morales, delegado de Bienestar y, el ex secretario de Comunicaciones, Leonel Serrato se pintan solos y ya levantaron la mano. Rita Ozalia no está dormida y Enrique Galindo podría buscar sin problema alguno la reelección, condiciones favorables para él existen.

Ricardo tendrá que encontrar los mejores puntos de equilibrio con los partidos aliados. El problema es que MORENA se quiere ir por la libre, – sin embargo, falta lo que diga Mario Delgado y Claudia Sheinbaum. Aparentemente el PVEM no tiene la presencia que dice tener, según la óptica de Gabino Morales, no obstante, sigo creyendo que El Pollo irá mano en las decisiones.

MORENA quiere posiciones, el PT también y al Verde le tocan por antonomasia. Por ello sostengo que El Pollo deberá concentrase para lo que viene. Tiene, – por ejemplo, – que cuidar la participación de las mujeres y darles su importancia y espacio. La paridad en las candidaturas para el congreso federal, estatal y presidencias municipales tendrá que respetarse, así lo establece la ley.

Aquí, la senadora Chela Gaytán Díaz, la secretaria de SEDUVOP, Leticia Vargas Tinajero; la directora del COESPO, Mayra Edith Velázquez Loera, la directora del IMES, Gloria Serrato Sánchez; la diputada Cinthya Segovia; la alcaldesa de Soledad Leonor Noyola, las diputadas Dolores Eliza García Román y Sonia Mendoza Díaz y otras valiosas mujeres más, podrían alcanzar espacios para el senado, una diputación local, federal o presidencia municipal.

De los varones, Juan Manuel Navarro bien se podría venir a ocupar la alcaldía de Soledad, una diputación local o asumir el cargo en la SEDUVOP, finalmente es el que ordena, presupuesta y decide. Gilberto Hernández, ya tiene base en Villa de Pozos. Eloy Franklin podría contender por la diputación federal y el Chiquis, José Luis Fernández, puede que sea candidato a legislador federal, aunque sea para alzar o bajar la cadena en San Lázaro.

Desde luego que existen muchas y muchos prospectos, locales y regionales. Todo está en que el gobernador del estado decida quien y por donde jugar. Por ello insisto, – en que después de su informe, El Pollo estará bastante ocupado en negociar y decidir. No es que le queden cuatro años, sino que 2024 será crucial para él, para el estado y el país por las determinaciones que se tomen.

Otros secretarios que podrían abandonar el cargo para jugar alguna posición, podrían ser Néstor de la Garza, secretario de Trabajo; Juan Carlos Machinena de Turismo; Gerardo Zapata, actual coordinador de Comunicación Social; Ernesto Barajas, secretario del Ayuntamiento en Soledad; David Medina, alcalde de Ciudad Valles, entre otros muchos más que buscarán ser parte del cambio o la transformación.

Por el lado del PAN-PRI-PRD, ya veo a Sarita Rocha, a Mahabub, a Torrescano, a Martín Juárez, a Jorge García, a Jorge Daniel Hernández, a Rubén Guajardo, a Xavier Azuara, a Yolanda Cepeda, a Octavio Pedroza, a Jorge Lozano Jr. A Xavier Nava, a Vero, la líder del PAN, a Lupe Almaguer del PRD, y a otros y otras valiosas militantes de esos partidos. En fin, la cena de negros tendrá su buqué y se pondrá harto sabrosa……….Hasta pronto

Share this: Twitter

Facebook