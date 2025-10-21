LO QUE SIGUE

DE FONDO

En este espacio, manifestamos que políticamente las reglas del juego habían cambiado. Que el PAN iría solo en 2027 y de que el PRI y el PNA buscarían en San Luis Potosí una alianza con el PVEM. Aquí no se trata de ideologías o principios, simplemente es la necesidad de subsistir.

Para que estas condiciones se materialicen, es preciso, primero; que el Partido Verde sienta la necesidad de una alianza como lo llegó a insinuar el propio gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, es decir, el PVEM no va solo sino que tiene varias cartas e iría en coalición con otros partidos.

En segundo lugar, que MORENA decida contender con una o un candidato propio y que la llevada y traída Reforma Electoral local se armonice con la federal. Me refiero a que Rosa Isela Rodríguez se anime previa autorización de la número uno en este país, o bien, se le permita a Gerardo Sánchez Zumaya participar por la grande.

Cualquier Ley, podrá plasmar y establecer la paridad de género, de hecho ya lo existe, pero en ninguna democracia, por muy atrasada que esté se le pueden impedir sus derechos políticos a algún ciudadano, hombre o mujer que busque participar en una elección.

En todo caso, si el PAN propone a algún o alguna candidata, tendrá necesariamente no solo que ajustarse al relanzamiento del partido, sino que tendrá que penetrar en las estructuras más débiles, me refiero a trabajar entre las clases medias y en las colonias más jodidas para jalar votos. Si lo hace únicamente entre la clase pudiente, nada logrará.

En iguales condiciones estará MORENA. El partido en el poder tendrá obligadamente que escudriñar y convencer entre los grupos más desprotegidos para poder tener presencia. Los programas federales de asistencia social le benefician electoralmente y si logra capitalizarlo, seguramente estará en un lugar preponderante en las encuestas.

Lamentablemente esta es nuestra realidad política. La gente vota no por afinidad política o ideologías, es más, ya ni por la persona, sino por aquel que más le ofrece. En todo este contexto, el PVEM tiene sus programas sociales bien amarrados, pero igual los votantes son volátiles.

Según los datos oficiales, existen pocos hogares potosinos que reciben al menos un beneficio. Lo que hemos escuchado en muchas casas es que: “vénganos tu reino” no importa de dónde provenga; incluso, muchos los rechazan así es la gente, es rarita e impredescible.

Lo cierto es que, para que MORENA y el PAN logren vencer al PVEM, su reto y desafío principal no solo está en armar estructuras, sino que estas garanticen una penetración real entre las bases. Toda esa gente, al final del día, si es que la transformación del PAN y MORENA va en serio, serán las que decidan quién gobernará.

Los hechos lamentables ocurridos en la Facultad de Derecho de la UASLP no dejan de ser aberrantes. Ni el Rector, ni el Consejo Directivo Universitario deben dejar pasar lo sucedido.

El tema ya está en la Fiscalía General del Estado y será una extraordinaria oportunidad de los adversarios asestar un buen golpe a la Máxima Casa de Estudios que ha navegado entre la lentitud, la mediocridad y la complacencia.

El Rector no debe olvidar que lo traen entre ceja y ceja, y que el sitio donde se violó a una estudiante es precisamente el ámbito de su sus dominios. Justo donde la factura llegará puntualmente por el desdén mostrado pese a las advertencias hechas con mucha anterioridad por todos los medios.

La postura estudiantil es digna de reconocerse y no podrán dar un paso atrás en sus exigencias, de tal manera que el Rector Zermeño no tiene de otra, o se faja pronto o se lo fajarán.

Lo más grave de todo esto, es que aparte de los hechos lamentables registrados en la UASLP, el tema se politice señalando a los participantes de formar parte de MORENA.

