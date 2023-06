Dos años después

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

El 5 de junio, hizo justamente dos años que “El Pollo” Ricardo Gallardo Cardona, logró vencer una inercia político-electoral que parecía infalible; inamovible e invencible.

Nadie imaginó que esto cambiaría, – mucho menos los curros, los partidos políticos tradicionales y todos esos traficantes de influencias que siempre se sirvieron del poder público en turno para hacer negocios truculentos y grandes fortunas.

Después de varios años de padecer la persecución política, la agresión mediática, cruel, despiadada y denigrante en contra de toda su familia, este joven que se había convertido en un fenómeno político y al que muchos no le concedían crédito ni merito alguno, logró vencer al poder tradicional depositado en el PAN y el PRI.

Son dos años de gobierno. Mucho para decir que es poco, pero la realidad es que el estado se está transformando. Que Gallardo es soberbio, autoritario y de pronto muy sobrado, pues si, si lo es, y más si lo cocorean o lo provocan.

A poco Toranzo era una fina dama o un intelectual, o Carreras una perita en dulce. De que El Pollo es cabrón si, si lo es. Nadie lo impulsa, simplemente es una personalidad que pocos no quieren entender.

Todos los días, en medios específicos; al gobernador o a su administración algo le tienen que encontrar. Esa es la consigna. No dejarlo gobernar, aunque de tras mano sean los ganones de la publicidad los que más lo madrean, ni modo que no.

Sus francotiradores son muy obvios, desafortunadamente demasiado pen…..tontos.

Se ve, se siente y se observa. Subirlo al ring con el alcalde Enrique Galindo es una estrategia surgida desde los rincones más oscuros y perversos. Ricardo no necesita de vejigas para nadar, solo hará lo que tenga que hacer. El tema de Villa de Pozos no está sujeto a discusión, simplemente va, no hay de otra y el que se quiera colgar la medallita es otro asunto.

Que el gobernador tiene pendientes y que pronto tendrá que resolver no hay vuelta de hoja. El más sensible quizá sea el tema de las pensiones. Si efectivamente hay responsables del quebranto que procese y encarcele a quienes iniciaron y fueron parte del desfalco.

Lo que no puede hacer Gallardo es cerrar los ojos ante una terrible realidad y dejar que las cosas pasen porque lo mucho que ha logrado, podría venirse abajo, y no por capricho de él sino por errores de otros.

Ricardo Gallardo goza hoy de un gran capital político; algo que no tienen ni pueden presumir otros. Ya una vez lo dije: El Pollo ahí la lleva, es cuestión de administrase, no excederse ni atragantarse. Tiene todo para que San Luis Potosí continúe en la ruta del cambio y el progreso.

De él, y de nadie más dependerá que el estado transite a como va. Sus críticos se ensañarán, – de ahí no pasa. No trascenderán, no modificarán ni conmoverán a la opinión pública. El poder es para ejercerlo y Gallardo lo está haciendo.

Solo algunos intelectualoides no lo perciben. O bueno si, pero les da diarrea admitirlo por eso justamente todo lo cuestionan.

Hasta pronto

