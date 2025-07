De voluntarios a voluntariosos

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Para la Secretaria de Desarrollo Social y Regional, Rosario Martínez Galarza, no hay problema en las 10 mil despensas que recibió José Luis Romero Calzada, alias El Tekmol por parte del gobierno del estado. Para la dependencia, no constituye una afrenta a los programas sociales porque cualquier ciudadano se puede incorporar al “Voluntariado”.

Si esta es su lógica, pues entonces que le entren al reparto de dádivas la senadora del PAN Verónica Rodríguez; Rita Ozalia Rodríguez de MORENA, Marco Gama del Movimiento Ciudadano y Sarita Rocha del PRI, ¡Total! Que tanto es tantito, sobre todo cuando todo mundo sabe que andan en busca de una nueva posición política.

Para la funcionaria de la SEDESORE, El Tekmol posiblemente se excedió en su campaña publicitaria en las redes sociales, De voluntario se convirtió en “voluntarioso” u oficioso al recibir en su domicilio o casa de campaña, los alimentos que SEDESORE entrega a los grupos más vulnerables. Vaya postura de Chayito, aunque la descobijada fue de antología y de aquellas.

Por lo pronto, en medio de esta polémica que ha despertado dudas, irritación, enojo y desconcierto, ya se nombró a un nuevo delegado de la SEDESORE para la huasteca y lleva como encomienda registrar a todo ese voluntariado que gasta tiempo y gasolina de su bolsa para transportar y trasladar las despensas como en su caso lo hará Romero Calzada, en fin.

Por otro lado, en sus andadas y ocurrencias mediáticas, El Tekmol fue objeto de severas críticas por ciudadanos y medios informativos de la huasteca potosina, luego de haber promocionado en sus redes sociales un premio al mejor pie de grabado o título de una fotografía en la que se mofa y hace escarnio de un potosino Tének.

Si en verdad no existe alguien o poder alguno que frene y le ponga un alto a este sujeto, ojalá que nunca olvide que en la vida no se puede ir disparando en redondo porque siembre saldrá uno más cabrón que el él. Ya en una ocasión le pusieron una madriza, si no entendió, que no le extrañe que podría aparecer uno más picudo.

Pasando a otro tema, el martes 5 de agosto estará en la tierra del potosí, Luisa María Alcalde, dirigente nacional de MORENA. Su visita obedece a que este partido arrancará formalmente con su campaña estatal de afiliación, así como validar el proceso selectivo de mentores y comités ciudadanos que serán los encargados de sacar adelante el proceso electoral del 2027.

Seguramente le preguntarán sobre las más recientes adquisiciones en su partido. La incorporación de Leobardo Guerrero de la Zona Media, así como la afiliación de Ernesto Barajas y muy probablemente del ex director de Comercio Jorge García, para operar directamente en Villa de Pozos, seguramente resultará atractivo.

ENTRE PARENTESIS

Nadie en su pleno juicio podría cuestionar la firme voluntad del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, con la emisión de un decreto que garantiza la jubilación de los policías estatales y municipales. Que se les hizo justicia, de eso no hay duda. Ahora lo que hay que esperar es que la totalidad de los municipios lo conciban como un derecho fundamental de quienes arriesgan su vida para proteger a la ciudadanía.

Hasta pronto