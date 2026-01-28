DE POBREZA Y MISERIA INTELECTUAL

DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Los partidos políticos en San Luis Potosí, no se cansan de exhibir su pobreza y su miseria intelectual. La reciente renuncia al PAN de la diputada Aranza Puente, llamó la atención de algunos interesados. ¿A quién le importa realmente la dimisión de esta legisladora? ¿A los electores de su distrito que ganó por mayoría? Para nada.

Su retiro le conmueve y le interesa a las dirigencias del Partido Movimiento Ciudadano MC, al Partido Revolucionario Institucional PRI y por supuesto al Partido Verde Ecologista de México PVEM; pero ¿Realmente les importa a los potosinos o a los habitantes de un distrito el que una diputada haya dejado de ser panista, priista o perredista? ¡Nombre! De ninguna manera. A Juan pueblo le vale madres.

Lo único que demuestra su separación del PAN es que no existen ideales, principios, ideología ni moral alguna. ¿Qué tanto puede representar su retiro en vísperas del 2027?, ninguna. Desde luego que todos los partidos políticos tratarán de jalarla para su molino, pero que lamentable y que jodidos están el que no cuenten con cuadros o figuras capaces de representarlos en la siguiente elección.

Y digo que es pobreza intelectual, porque al margen de la postura que hizo la dirigencia estatal del PAN, que calificó el retiro de Aranza como un acto de traición, la determinación de la diputada, lanzó por sí mismo, el anzuelo para que el PVEM y otros la engancharan, o sea, aquí no se trata de principios o ideologías, simplemente son intereses políticos.

¡Pobres potosinos! Diría el Maestro Fidel Briano. ¿Que en verdad están tan pobres los partidos políticos como para cazar a una mortal diputada que decidió separarse de su partido?, sea por cualquier motivo o razón. Obvio que su retiro del PAN es carnita asada para muchos, pero ¿En realidad están contribuyendo en algo o para algo?

Si en campaña la Güerita nunca jamás tuvo los reflectores, hoy los tiene gracias las posturas oficiosas de diputados, líderes de partidos y de los propios medios de comunicación que le han brindado lo que nunca tuvo, – atracción. En verdad ¿Qué lástima? Porque los potosinos bien nacidos no merecen de un circo como el que se está presentando.

Si la señora o señorita panista, no sé que sea, decidió ser diputada independiente, sus razones tendrá para hacerlo. Lo que no es permisible moral y éticamente hablando, es que se esté dejando querer para ver cual partido le conviene más.

Así como Aranza tuvo los arrestos para decidir separarse del PAN, lo más sensato, lo más correcto, lo más político y lo más ético es que diga de una buena vez por donde va y a que le jugará. Si va ser una legisladora “independiente”, pues que lo diga y exponga razones justificadas.

No hacerlo, sería una verdadera traición al electorado que le otorgó su voto y confianza. De ella depende; no de Gama, ni de Serrano o de Rocha. Aranza ya se metió al callejón de los chingadazos y deberá atenerse a las consecuencias.. Que las habrá.

En política lo que parece es, no hay más. Nada de que no siempre lo que parece ser no lo es. Ella tomó una decisión y tendrá que afrontar el vendaval que se le viene. No solamente es desistir de ser miembro de un partido, sino que tendrá que argumentarlo sólidamente.

Eso de que no la pelaban para nada, parece juego de niñas berrinchudas.

Lo triste y lamentable, insisto, es la falta de pulcritud y honestidad de los partidos políticos que andan a la caza de talentos o descontentos. Si finalmente Aranza fue seducida por no sé quien, pues que le entre con todo y lo que su decisión implica.

En el PAN, que no es poca cosa, aunque así quieren presentarlo, hay gentes y dirigentes que opinan que: “Una golondrina no hace verano”. Y sí… están en lo cierto.

Hasta pronto.